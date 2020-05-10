«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК

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Толпа злобных хейтеров обрушилась с оскорблениями на Ольгу Куриленко , которая в соцсети опубликовала поздравление с 9-м мая.

"Счастливого Дня Победы в Европе! А для всех наших с завтрашним Днем Победы!" — написала она.

Фолловеры сначала прицепились к слову «наших» и потребовали объяснить, кто такие эти «наши».

Куриленко ответила, что она обратилась ко всем людям, которые жили на территории бывшего СССР.

Этот ответ спровоцировал волну оскорблений, в основном, от пользователей из Украины, которые, в частности, заявили, что теперь она для них — персона нон грата.

На что актриса ответила, что делала тест ДНК и тот не показал у нее наличия украинской крови.

И уточнила, что тест показал у нее российские, белорусские и польские корни.

А что касается поздравлений с Днем Победы, так Ольга посоветовала: