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Актрису Куриленко затравили за поздравление с Победой 

Ирина Лебедева и ещё 11 31 минуту назад
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Фото: РИА Новости
Толпа злобных хейтеров обрушилась с оскорблениями на Ольгу Куриленко, которая в соцсети опубликовала поздравление с 9-м мая.
"Счастливого Дня Победы в Европе! А для всех наших с завтрашним Днем Победы!" — написала она.
Фолловеры сначала прицепились к слову «наших» и потребовали объяснить, кто такие эти «наши».
Куриленко ответила, что она обратилась ко всем людям, которые жили на территории бывшего СССР.
Этот ответ спровоцировал волну оскорблений, в основном, от пользователей из Украины, которые, в частности, заявили, что теперь она для них — персона нон грата.
На что актриса ответила, что делала тест ДНК и тот не показал у нее наличия украинской крови.
И уточнила, что тест показал у нее российские, белорусские и польские корни.
А что касается поздравлений с Днем Победы, так Ольга посоветовала:
«Послушайте речь вашего ПРЕЗИДЕНТА, который точно также, как и я поздравил всех с Днём Победы над фашизмом!»
Как ранее писал «Рамблер», известная актриса Ольга Куриленко после коронавируса снова начала радовать поклонников фотографиями.
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Шоу-бизнес , День Победы , Ольга Куриленко
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