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Миро заявила, что молодая жена Петросяна «сводит его в могилу» 

News.ru и ещё 1 25 минут назад
Жену Петросяна заподозрили в желании свести его в могилу
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро дала оценку блюдам, которыми кормит юмориста Евгения Петросяна его молодая супруга Татьяна Брухунова. По её словам, артист с большим животом сейчас выглядит так, будто в любой момент может умереть от инфаркта.
По мнению блогера, Петросяна кормят калорийными и жирными блюдами, тортами и прочими сладостями.
Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть, — написала Миро в своём блоге.
Она добавила, что подобный рацион для 74-летнего артиста, скорее всего, окажется губительным, а Брухунова не может не понимать этого.
У меня одной создалось впечатление, что получив от Петросяна наследничка и удостоверившись в том, что в завещании прописано её имя, Танечка кормит старичка так, чтобы тот — как бы это помягче сказать — не задержался на этом свете? — задалась вопросом блогер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку. По словам 31-летней супруги юмориста, мать и отец поддержали её выбор. В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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