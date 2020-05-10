Жену Петросяна заподозрили в желании свести его в могилу

Блогер Лена Миро дала оценку блюдам, которыми кормит юмориста Евгения Петросяна его молодая супруга Татьяна Брухунова . По её словам, артист с большим животом сейчас выглядит так, будто в любой момент может умереть от инфаркта.

По мнению блогера, Петросяна кормят калорийными и жирными блюдами, тортами и прочими сладостями.

Посмотрев на эти кулинарные извращения, я подумала: могла бы просто микро-дозы мышьяка в пищу подмешивать. Эффект был бы тот же: верная и довольно быстрая смерть, — написала Миро в своём блоге.

Она добавила, что подобный рацион для 74-летнего артиста, скорее всего, окажется губительным, а Брухунова не может не понимать этого.

У меня одной создалось впечатление, что получив от Петросяна наследничка и удостоверившись в том, что в завещании прописано её имя, Танечка кормит старичка так, чтобы тот — как бы это помягче сказать — не задержался на этом свете? — задалась вопросом блогер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку. По словам 31-летней супруги юмориста, мать и отец поддержали её выбор. В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери.