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Разин о Малахове: «Так поступают только животные!» 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Разин о Малахове: «Так поступают только животные!»
Фото: Instagram
Андрей Разин возмущен статьей о сыне Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которую напечатало издание, принадлежащее супруге Андрея Малахова.
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Сам продюсер рос в детском доме, и поэтому особенно остро реагирует, когда, по его мнению, нарушаются права ребенка.
«Это дикость страшная, маразм! Я и раньше говорил, что Малахов торгует своей совестью, продолжаю с ним судиться, но эта ситуация — просто из ряда вон. Они тронули ребенка, который развивается, занимается спортом, им бы так развиваться, как маленький Саша. Так поступают только животные!», — цитирует слова Андрея Разина Экспресс Газета.
Разин с негодованием отметил, что за клевету нужно отвечать. Всерьез и по закону.
«Я считаю, Рудковская права, что будет судиться с Малаховыми-Шкулевыми».
Как ранее писал «Рамблер», оссийские звезды массово распродают иностранную недвижимость, опасаясь введения больших налогов на имущество, заявил» Андрей Разин.
Продюсер предсказал «полное переселение» артистов «оттуда сюда».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Евгений Плющенко
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