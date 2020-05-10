Бочкарева с гранатой на танке разозлила россиян

Фотография российской актрисы Натальи Бочкарёвой в военной форме на танке и с гранатой в руке неоднозначно восприняли её подписчики в соцсети. Одним её образ воительницы понравился, другие посчитали, что сопроводить своё поздравление по случаю 75-летия Победы она могла бы и другим снимком.

Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек! — написала Бочкарёва на своей странице в Instagram.

К самому тексту вопросов у подписчиков не оказалось. Зато многие негодовали по поводу картинки из-за несерьёзного, по их мнению, отношения к празднику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Наталья Бочкарёва снова нарушила закон. Она не выплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, который был выписан ей после закрытия дела о хранении наркотиков. Звезда сериала «Счастливы вместе» также не погасила штрафы за отказ от медицинского освидетельствования в сентябре 2019 года и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Всего актриса задолжала 48,8 тыс. рублей.