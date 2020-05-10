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Снимок Бочкарёвой на танке раскритиковали в Сети 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Бочкарева с гранатой на танке разозлила россиян
Фото: globallookpress.com
Фотография российской актрисы Натальи Бочкарёвой в военной форме на танке и с гранатой в руке неоднозначно восприняли её подписчики в соцсети. Одним её образ воительницы понравился, другие посчитали, что сопроводить своё поздравление по случаю 75-летия Победы она могла бы и другим снимком.
Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек! — написала Бочкарёва на своей странице в Instagram.
К самому тексту вопросов у подписчиков не оказалось. Зато многие негодовали по поводу картинки из-за несерьёзного, по их мнению, отношения к празднику.
Публикацию поста посчитали желанием напомнить о себе: «Смотреть тошно. Только бы о себе напомнить. А-то забудут. Бесполезно, поезд давно ушёл», «Пошлость и кощунство», «Там люди жизни свои отдавали, а тут спектакль… И фальшь видно сразу», «Косплей на дедов? Вау, это новый уровень победобесия», «Это уж точно не Ваша роль. И да, кокс бы в тему был», «Опять под кайфом?!», «С кокосом в трусах?».
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Наталья Бочкарёва снова нарушила закон. Она не выплатила штраф в размере 30 тыс. рублей, который был выписан ей после закрытия дела о хранении наркотиков. Звезда сериала «Счастливы вместе» также не погасила штрафы за отказ от медицинского освидетельствования в сентябре 2019 года и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Всего актриса задолжала 48,8 тыс. рублей.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Соцсети , Косплей , Наталья Бочкарева
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