«Ну и приключение!» баттл Нагиева и «Пухляша» Красилова 

Покоривший сердца зрителей танец Дмитрия Красилова — «Пухляша» из рейв-группы Little big на песню "Uno" сделал танцора звездой.

Его наперебой приглашают сниматься на ТВ и участвовать в различных проектах.

И даже Дмитрий Нагиев позвал своего тезку на танцевальный баттл. В инстаграме телеведущего выложен видеоролик, где он пытается переплясать Красилова.

Однако «Пухляш» явно побеждает, причем с большим отрывом. Нагиев старается изо всех сил, но, несмотря на отличную спортивную форму, видно, что ему еще репетировать и репетировать, чтобы исполнить танец Красилова столь же играючи.

«Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию», — приводит слова Нагиева РИА Новости.

Веселое видео быстро набрало почти три миллиона просмотров.

Фолловеры засыпали микроблог Нагиева смайликами и восторженными откликами.

«Клаааасссс! Можно еще? Не останавливайтесь!»