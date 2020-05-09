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«Ну и приключение!» баттл Нагиева и «Пухляша» Красилова 

Ирина Лебедева 1 час назад
Покоривший сердца зрителей танец Дмитрия Красилова — «Пухляша» из рейв-группы Little big на песню "Uno" сделал танцора звездой.
Его наперебой приглашают сниматься на ТВ и участвовать в различных проектах.
И даже Дмитрий Нагиев позвал своего тезку на танцевальный баттл. В инстаграме телеведущего выложен видеоролик, где он пытается переплясать Красилова.
Однако «Пухляш» явно побеждает, причем с большим отрывом. Нагиев старается изо всех сил, но, несмотря на отличную спортивную форму, видно, что ему еще репетировать и репетировать, чтобы исполнить танец Красилова столь же играючи.
«Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию», — приводит слова Нагиева РИА Новости.
Веселое видео быстро набрало почти три миллиона просмотров.
Фолловеры засыпали микроблог Нагиева смайликами и восторженными откликами.
«Клаааасссс! Можно еще? Не останавливайтесь!»
Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Нагиев , РИА Новости
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