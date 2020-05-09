«Перевариваю произошедшее»: экс-супруга Башарова 

Елизавета Шевыркова человек непубличный и всегда старалась не афишировать те скандалы с рукоприкладством, что предшествовали ее разводу с Маратом Башаровым.
Собственно и сейчас, когда после развода прошло время, она еще крайне болезненно переживает случившееся.
Недавно в сети был выложен ролик, где видно, как Екатерина пытается забрать из дома Башарова ребенка и ей приходится грозить полицией актеру, распускающему руки.
Внимание публики вновь было приковано к этому безобразному случаю, и журналисты связались с Шевырковой, надеясь получить от нее оценку случившемуся.
Однако бывшая жена скандального артиста дала понять, что не готова к разговорам на эту неприятную тему.
«Пока не готова комментировать, перевариваю произошедшее», — цитирует ее слова Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», по словам актера Марата Башарова, он подарил бывшей жене Елизавете Шевырковой большую квартиру в Москве, оплачивает ее расходы и дает на сына 140 тысяч рублей в месяц.