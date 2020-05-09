«Перевариваю произошедшее»: экс-супруга Башарова 

Елизавета Шевыркова человек непубличный и всегда старалась не афишировать те скандалы с рукоприкладством, что предшествовали ее разводу с Маратом Башаровым.

Собственно и сейчас, когда после развода прошло время, она еще крайне болезненно переживает случившееся.

Недавно в сети был выложен ролик, где видно, как Екатерина пытается забрать из дома Башарова ребенка и ей приходится грозить полицией актеру, распускающему руки.

Внимание публики вновь было приковано к этому безобразному случаю, и журналисты связались с Шевырковой, надеясь получить от нее оценку случившемуся.

Однако бывшая жена скандального артиста дала понять, что не готова к разговорам на эту неприятную тему.

«Пока не готова комментировать, перевариваю произошедшее», — цитирует ее слова Экспресс Газета.