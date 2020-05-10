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Шнуров высмеял скандалящих друг с другом российских звезд 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Шнуров обматерил конфликтующих звезд на карантине
Фото: РИА Новости
Сергей Шнуров — как обычно, на злобу дня, посвятил стихи той ситуации, которая сложилась в светской тусовке.
Там и ранее не было особого мира, но сейчас, во время вынужденной самоизоляции, страсти закипели особенно бурно.
«Звезды всех агломераций стали беспощадно сраться. Чтоб не скучно было, братцы, коротать свой карантин. Уткин начал с Соловьевым. Мало в телике боев им, день без срача стал ****** [плохим], как ваш Лувр без картин», — написал, как всегда, с использованием ненормативной лексики, Шнуров.
Редкий день обходится без того, чтобы не вспыхнул какой-либо конфликт. Уткин и Соловьев, Боня, Малахов, Рудковская, Минаев и многие другие звезды различного масштаба выплескивают нереализованную из-за отсутствия выступлений на публике энергию во всяческих перепалках.
«От скандала до скандала движется во тьме Земля. Бьет говно ручьями лавы. Срутся все в припадке славы», — резюмирует лидер группировки Ленинград.
Как ранее писал «Рамблер», Шнуров в стихах высказался о запрете «наливаек» в жилых домах.
Видео дня. В Москве прогремел салют
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Шоу-бизнес , Самоизоляция , Сергей Шнуров
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