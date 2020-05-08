Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына 

Lenta.ru 52 минуты назад
Малахов извинился перед Рудковской за статью о сыне
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская сообщила, что телеведущий Андрей Малахов принес ей личные извинения за статью о том, что ее сын Александр Плющенко страдает психическим расстройством, сообщает «Спорт-экспресс».
«Извинений мы на самом деле не получили, единственный, кто извинился — это Андрей Малахов, хотя он не принимал в этом всем участия», — отметила Рудковская.
Малахов — бывший главный редактор печатной версии StarHit, которую издает его жена Наталья Шкулева. В настоящее время редакцией руководит Анастасия Ананьина.
Материал об Александре Плющенко, в соцсетях известном как Гном Гномыч, появился в StarHit 3 мая. В нем говорилось, что у сына Рудковской и Плющенко синдромом Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов».
По словам родителей мальчика, информация о болезни сына является ложной. Продюсер назвала поступок портала позором и бесчестием. Статья в настоящее время доступна на сайте.
Позже главред StarHit Ананьина ответила на обвинения в клевете. Она подчеркнула, что редакция должна иметь «свободу действий» и продолжать публиковать материалы на «актуальные социальные темы».
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Последние новости
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Шкулева , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Александр Плющенко , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
«Пугают, чтобы вакцинировать всех и установить чипы!»
«Пугают, чтобы вакцинировать всех и установить чипы!»
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Россиянам назвали условие снятия ограничений
01:16
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Общество
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение