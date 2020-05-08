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«В моем возрасте уже не отказывают»: Лолита о половой жизни 

Алиса Селезнёва 1 час назад
По словам певицы Лолиты Милявской, все, что происходило в ее личной жизни, — ценный опыт. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, такое признание артистка сделала в прямом эфире с ведущей Екатериной Андреевой.
«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — отметила певица.
Лолита также подсчитала, что в общей сложности была в браке 32 года, и заявила, что «заслужила право на роман без обязательств» и ее новый мужчина это понимает.
Как сообщал «Рамблер», ранее певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз с Ивановым был фиктивным.
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Иванов , Екатерина Андреева
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