По словам певицы Лолиты Милявской, все, что происходило в ее личной жизни, — ценный опыт. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, такое признание артистка сделала в прямом эфире с ведущей Екатериной Андреевой

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — отметила певица.

Лолита также подсчитала, что в общей сложности была в браке 32 года, и заявила, что «заслужила право на роман без обязательств» и ее новый мужчина это понимает.