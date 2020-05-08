Газманов удивил снимком с резиновой женщиной

Музыкант Родион Газманов , сын певца Олега Газманова , в Instagram высказался о своей личной жизни. В последнее время ему буквально прохода не давали фанатки. Всех интересовало, почему к своим 38 годам Родион Газманов так ни разу и не женился. Судя по всему, музыканту все это надоело, и он решил высказаться. Для «перчинки» он опубликовал снимок, на котором находится вместе с резиновой женщиной.

«Удовлетворяя любопытство особо настойчивых, рассказываю и даже показываю: личная жизнь у меня — разная».

Как добавил музыкант, не стоит его критиковать за такой снимок. Он пошутил, что девушка на фотографии с помадой явно переборщила и он это прекрасно понимает.

Отметим, что Родион Газманов стал широко известен публике еще в прошлом столетии благодаря песне «Люси». Также на концертах он ранее часто выступал со своим отцом. Сейчас исполнитель строит собственную карьеру.