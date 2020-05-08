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«Личная жизнь у меня — разная!»: Родион Газманов удивил снимком с резиновой женщиной 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Газманов удивил снимком с резиновой женщиной
Фото: rodder13
Музыкант Родион Газманов, сын певца Олега Газманова, в Instagram высказался о своей личной жизни. В последнее время ему буквально прохода не давали фанатки. Всех интересовало, почему к своим 38 годам Родион Газманов так ни разу и не женился. Судя по всему, музыканту все это надоело, и он решил высказаться. Для «перчинки» он опубликовал снимок, на котором находится вместе с резиновой женщиной.
«Удовлетворяя любопытство особо настойчивых, рассказываю и даже показываю: личная жизнь у меня — разная».
Как добавил музыкант, не стоит его критиковать за такой снимок. Он пошутил, что девушка на фотографии с помадой явно переборщила и он это прекрасно понимает.
Отметим, что Родион Газманов стал широко известен публике еще в прошлом столетии благодаря песне «Люси». Также на концертах он ранее часто выступал со своим отцом. Сейчас исполнитель строит собственную карьеру.
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Шоу-бизнес , Родион Газманов , Олег Газманов
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