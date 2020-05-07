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Боня обвинила во лжи пожаловавшуюся на сексуальные домогательства Водонаеву 

Lenta.ru 6 часов назад
«Наглая ложь!»: Боня обрушилась на Водонаеву
Фото: РИА Новости
Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в разговоре с «Лентой.ру» обвинила в «наглой лжи» ведущую Алену Водонаеву, заявившую о сексуальных домогательствах со стороны телевизионного продюсера, вице-президента Академии Российского телевидения Александра Митрошенкова. Она также изложила свою версию событий, произошедших на кастинге в 2007 году.
По словам Бони, они вместе с Водонаевой пробовались на проект «Cosmopolitan. Видеоверсия».
«Ее в итоге не утвердили, потому что Cosmopolitan посчитал, что она не является девушкой в формате Cosmo», — вспомнила телеведущая, отметив, что ее коллега «совершенно не могла себя вести в кадре».
Боня также рассказала, что историю с домогательствами Водонаева придумала давно, а сейчас начала ее использовать, чтобы подогреть интерес к своей персоне.
«Этот озлобленный человек понимает, что может привлечь к себе внимание только скандалами, потому что в ином случае она публике не интересна», — посчитала Боня.
Она заметила, что Водонаеву стоит проверить на полиграфе, а Митрошенкову — подать иск о клевете.
«То, что она сделала — совершенно аморально, и я готова дать руку на отсечение, что Митрошенков никогда в таком замечен не был», — подчеркнула Виктория.
Ведущая заверила, что давно знает продюсера и что он никогда не допускал подобного поведения. Поступок Водонаевой она считает «совершенно аморальным».
Водонаева 6 мая рассказала, что в 2007 году она должна была стать ведущей на одном из популярных каналов. Она прошла через все этапы кастинга и дошла до разговора с «главным человеком».
«Но именно в этот момент в кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт», — призналась Водонаева и назвала имя человека, которые ее домогался.
Телеведущая отметила, что харассмент никак не повлияли на ее жизнь и что с тех пор она об этом случае не вспоминала. Предать историю огласке она решилась после скандала, в центре которого оказался главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов — в конце апреля его обвинила в домогательствах бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Александр Митрошенков , Алексей Навальный , Виктория Боня , Алексей Венедиктов , Анна Ведута , Алена Водонаева , Эхо Москвы , Lenta.ru , Cosmopolitan
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