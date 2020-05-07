Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузинская певица выбрала между «смертью от коронавируса» и травлей на родине 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
«Выбрала бы смерть от коронавируса в России»
Фото: РИА Новости
Живущая и выступающая в России известная грузинская джазовая певица и музыкант Теона Контридзе в ответ на критику в свой адрес со стороны недоброжелателей заявила, что «выбрала бы смерть от коронавируса в России, чем от буллинга в родной стране». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Теона Контридзе рассказала, что с 1994 года живет и выступает в России.
«Это был период, когда многие грузины выехали в Россию… В Грузии шла гражданская война. Я поступила в институт (в Москве), потом попала в мюзикл. Кому в то время в Грузии было до музыки?» — приводят ее слова грузинские СМИ.
Теона Контридзе призвала правительство Грузии, которое в период пандемии вывозит своих граждан из разных стран, не забыть и о тех, кто проживает в России.
Сама певица отметила, что в России отказывается выступать по «государственным заказам» в течение всех лет, которые проживает в этой стране.
«В прошлом году я отказалась от 14 концертов в Крыму, минимально это 240 тыс. евро», — сказала она.
Певица призвала своих недоброжелателей на родине сказать, жертвовали ли они таким ради Грузии.
«Не думаю», — отметила она.
Певица добавила, что не может жить в Грузии.
«Это решение было принято в период Михаила Саакашвили», — заявила она.
«У меня муж — русский, мой маленький ребенок наполовину русский и не говорит по-грузински. Конечно, их коснется буллинг (в случае переезда в Грузию), так как для вас все проживающие в России, даже если они умирают от любви к Грузии, являются врагами», — сказала Теона Контридзе.
«На холодном, замерзшем севере я живу в большой любви 25 лет», — отметила, в частности, певица в своем видеобращении.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Мисс Россия» переболела коронавирусом «Мисс Россия» переболела коронавирусом Актриса Васильева заболела коронавирусом Актриса Васильева заболела коронавирусом Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» установил мировой рекорд Исполнитель роли Горы в «Игре престолов» установил мировой рекорд
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Михаил Саакашвили , Теона Контридзе , Грузия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение