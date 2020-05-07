Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд 

Гоша Куценко на своей странице в Instagram опубликовал видео челленджа с дракой российских звезд. Запись стала своеобразным ответом голливудским коллегам.
Ранее снимающаяся в фильмах Квентина Тарантино актриса и каскадер Зои Белл запустила челлендж, в котором нанесла виртуальный удар, пришедшийся по исполнительнице главной роли в сериале «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс. Та приняла его и передала онлайн-хук следующей актрисе. В итоге во флешмобе приняли участие Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Кэмерон Диаз, Холли Берри и многие другие.
А теперь эстафету подхватили и представители отечественного шоу-бизнеса. В «драке» замечены Александр Ревва, Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Михаил Ефремов.