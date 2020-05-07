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Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2» 

Алевтина Жаркова 13 часов назад
В ТиНАО, в районе поселка «Летова Роща», начался снос павильонов реалити-шоу «Дом-2». На месте съемочной площадки проложат дорогу из Саларьева в Марьино, а вот участок земли, где герои телепроекта «строили свою любовь» изъяли для государственных нужд.
Благодаря новой автомагистрали жители близлежащих населенных пунктов с легкостью смогут добраться до станций метро «Саларьево» и «Филатов луг». Однако фанатам популярной программы не стоит расстраиваться — звезды телешоу по-прежнему будут радовать своих почитателей. Организаторам проекта предоставили другой земельный участок.
Шоу-бизнес , Видео , Общество
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