Бондарчук вмешалась в скандал с сыном Рудковской

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья, давайте просто будем сердечнее и профессиональнее 🙌🏼 Я часто работаю с Яной, Женей и Сашенькой, чему всегда очень рада ❤ Их семья много раз появлялась на обложке HELLO! и я видела Сашеньку как в рабочей обстановке, так и в домашней) Вы знаете, Саша даст фору любому взрослому! При тех нагрузках, которые он переносит, Саша счастливый, а главное стабильный ребенок и все благодаря тому, что он растет в огромной любви! Но дело даже не в этом) Журналисты, которые так и норовят придумать и создать «сенсацию», есть ли у вас границы? Или вы совсем погрязли в обновлениях своих потоковых и зачастую фейковых новостей? Я, как мама особенного ребенка, знаю, что на ту территорию, которую заходят журналисты — заходить нельзя! Особенно так бестактно! Слава богу в Янином случае это все клевета, но я знаю как это может задеть и ранить! Я пишу это как человек с профессиональной точки зрения и как мама особенного ребенка. Это счастье, что Сашенька здоров, прекрасен, целеустремлен и как все дети светел и добр! Журналист это состояние души, так неужели ваша душа настолько черна, что вы беретесь за детей и оскверняете их?! Это непросто некорректно, а это именно то, что может повредить, и семье, и ребенку, и неважно правда это или нет! Яна, Женя, Сашенька, правда на вашей стороне и я уверена, что та любовь которую вы излучаете победит не только таких «писак» но и всех злопыхателей вокруг 🙏🏼 Мир! Дружба! Любовь!
Слава Богу, в Янином случае это все клевета, но я знаю, как это может задеть и ранить! — резюмировала модель.