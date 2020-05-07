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Светлана Бондарчук заступилась за сына Рудковской 

News.ru 18 часов назад
Бондарчук вмешалась в скандал с сыном Рудковской
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Бывшая жена Фёдора Бондарчука вступилась за семилетнего сына Яны Рудковской. Светлана Бондарчук обвинила репортёров, которые ради сенсации зачастую переходят все границы.
Бондарчук прокомментировала ситуация в своём микроблоге, попросив представителей СМИ быть сердечнее и не забывать о профессионализме. Также 51-летняя модель решила напомнить журналистам об этике.
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Друзья, давайте просто будем сердечнее и профессиональнее 🙌🏼 Я часто работаю с Яной, Женей и Сашенькой, чему всегда очень рада ❤ Их семья много раз появлялась на обложке HELLO! и я видела Сашеньку как в рабочей обстановке, так и в домашней) Вы знаете, Саша даст фору любому взрослому! При тех нагрузках, которые он переносит, Саша счастливый, а главное стабильный ребенок и все благодаря тому, что он растет в огромной любви! Но дело даже не в этом) Журналисты, которые так и норовят придумать и создать «сенсацию», есть ли у вас границы? Или вы совсем погрязли в обновлениях своих потоковых и зачастую фейковых новостей? Я, как мама особенного ребенка, знаю, что на ту территорию, которую заходят журналисты — заходить нельзя! Особенно так бестактно! Слава богу в Янином случае это все клевета, но я знаю как это может задеть и ранить! Я пишу это как человек с профессиональной точки зрения и как мама особенного ребенка. Это счастье, что Сашенька здоров, прекрасен, целеустремлен и как все дети светел и добр! Журналист это состояние души, так неужели ваша душа настолько черна, что вы беретесь за детей и оскверняете их?! Это непросто некорректно, а это именно то, что может повредить, и семье, и ребенку, и неважно правда это или нет! Яна, Женя, Сашенька, правда на вашей стороне и я уверена, что та любовь которую вы излучаете победит не только таких «писак» но и всех злопыхателей вокруг 🙏🏼 Мир! Дружба! Любовь!

Публикация от  Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

Бондарчук написала, что давно сотрудничает с семьёй Рудковской и их фото не раз появлялись на обложке журнала Hello, которым заведует модель. Так что у Бондарчук была возможность видеть ребёнка и в домашних условиях, и в рабочей обстановке. А что касается терпения и трудолюбия, то сын Рудковской может дать фору любому взрослому.
Модель уверена, что Саша Плющенко растёт в гармоничной и любящей семье. А что касается особенностей развития, то она сама мама именно такого ребёнка и ступать на эту территорию просто бестактно, считает экс-жена известного режиссёра.
Слава Богу, в Янином случае это все клевета, но я знаю, как это может задеть и ранить! — резюмировала модель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве у сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Яна Рудковская , Татьяна Навка , Федор Бондарчук , Евгений Плющенко , HELLO!
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