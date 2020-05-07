Бондарчук вмешалась в скандал с сыном Рудковской

Бондарчук написала, что давно сотрудничает с семьёй Рудковской и их фото не раз появлялись на обложке журнала Hello, которым заведует модель. Так что у Бондарчук была возможность видеть ребёнка и в домашних условиях, и в рабочей обстановке. А что касается терпения и трудолюбия, то сын Рудковской может дать фору любому взрослому.

Модель уверена, что Саша Плющенко растёт в гармоничной и любящей семье. А что касается особенностей развития, то она сама мама именно такого ребёнка и ступать на эту территорию просто бестактно, считает экс-жена известного режиссёра.

Слава Богу, в Янином случае это все клевета, но я знаю, как это может задеть и ранить! — резюмировала модель.