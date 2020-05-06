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Бледанс осудили за видео с больным сыном 

Алиса Селезнёва 6 мая 2020
Бледанс осудили за видео с больным сыном
Фото: Instagram
Эвелина Бледанс и ее сын с синдромом Дауна приняли участие в челлендже в Instagram с переодеванием. Пользователи соцсети поспорили о видеозаписи, размещенной актрисой.
«Наша с Семёном версия челленджа #fliptheswitchchallenge #flip. У нас такие переодевашки получились», — написала артистка.
На видеозаписи Эвелина Бледанс, одетая в голубое платье и шляпку, и ее сын в ярко-желтом комбинезоне танцуют под музыку. А затем меняются одеждой и Семен предстает перед зрителями в платье.
В комментариях пользователи соцсети поспорили о том, стоило ли мальчику принимать участие в этом челлендже.
«Мне кажется, это какое-то издевательство над парнишкой», — заявила arefeva791.
«Может он не понимает? К чему вообще мальчика наряжать в платье? Это весело?» — возмутился пользователь с ником vetclinic_tigrenok.
Однако большинство похвалило актрису и ее сына.
«Это лучшая версия! Семен нереально крут! В образ вошел на раз-два!» — отметила katerinasalamova.
«Очень артистичный ребёнок! Вы большая молодец! Столько времени занимаетесь с ним», — написала nikitinaswet.
«Рамблер» писал, что ранее участница «Дома-2» Алена Рапунцель едва не подралась с Эвелиной Блёданс в эфире программы «Бородина против Бузовой».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Соцсети , Эвелина Бледанс
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