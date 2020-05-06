Башаров содержит избитую им бывшую жену 

По словам актера Марата Башарова, он подарил бывшей жене Елизавете Шевырковой большую квартиру в Москве , оплачивает ее расходы и дает на сына 140 тысяч рублей в месяц. Об этом он заявил «Комсомольской правде»

Как сообщал «Рамблер», Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году. Развод пары был оформлен через два года, после того, как Елизавета Шевыркова обвинила актера в рукоприкладстве. 23 апреля артист выложил в своем Instagram видеозапись ссоры с бывшей женой, которая заявила, что он напился при маленьком сыне.

По словам Башарова, он выложил видеозапись, чтобы «показать, что Лиза его оскорбляет».

«За что со мной так поступать? Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами. Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка», — рассказал актер.

Он также отметил, что даже взял на себя оплату домработницы и заботу о машине Елизаветы Шевырковой.

Актер также признался, что все еще любит бывшую жену, а его друзья отметили, что надеются на воссоединение пары.