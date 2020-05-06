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Башаров содержит избитую им бывшую жену 

Алиса Селезнёва 6 мая 2020
Башаров содержит избитую им бывшую жену
Фото: РИА Новости
По словам актера Марата Башарова, он подарил бывшей жене Елизавете Шевырковой большую квартиру в Москве, оплачивает ее расходы и дает на сына 140 тысяч рублей в месяц. Об этом он заявил «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», Башаров и Шевыркова поженились в 2017 году. Развод пары был оформлен через два года, после того, как Елизавета Шевыркова обвинила актера в рукоприкладстве. 23 апреля артист выложил в своем Instagram видеозапись ссоры с бывшей женой, которая заявила, что он напился при маленьком сыне.
По словам Башарова, он выложил видеозапись, чтобы «показать, что Лиза его оскорбляет».
«За что со мной так поступать? Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами. Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка», — рассказал актер.
Он также отметил, что даже взял на себя оплату домработницы и заботу о машине Елизаветы Шевырковой.
Актер также признался, что все еще любит бывшую жену, а его друзья отметили, что надеются на воссоединение пары.
Ранее в Сети появилась петиция о лишении Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Госпремии РФ. Документ был опубликован после того, как артист в откровенном интервью признался, что в своих трех браках часто злоупотреблял алкоголем и бил жен.
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Шоу-бизнес , Квартира в Москве , Марат Башаров , Комсомольская правда , Москва
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