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«Все усилия пойдут насмарку»: Ольга Бузова призвала россиян соблюдать самоизоляцию 

Teleprogramma.pro и ещё 1 16 часов назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram призвала россиян соблюдать самоизоляцию. Как сказала звезда, главное в этой жизни научиться все доводить до конца. Брошенное на полпути дело, как она думает, никого не красит. Время в итоге будет потрачено, а результат не достигнут.
В качестве примера Ольга Бузова привела сферу шоу-бизнеса. Текст песни без соответствующей аранжировки и записи никогда не станет хитом, бизнес-задумка без плана и просчета — не бизнес, идея фильма без съемок — не готовый фильм.
«Даже текущая ситуация, если соблюдать самоизоляцию все 37 дней, а потом резко выйти — тоже не победа над вирусом. Все усилия насмарку, все наши терпения неудобств, ограничения себя пойдут сразу прахом».
Как считает певица, в России пока продолжается активная фаза распространения инфекции. В день, как известно, сейчас в среднем заболевают по стране порядка десяти тысяч человек. При этом Бузова попросила обратить внимание на статистику по смертности. Она в России одна из самых низких в мире.
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Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова
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