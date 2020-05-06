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У звезды «Не родись красивой» обнаружили коронавирус 

Мария Иванова 6 мая 2020
У звезды «Бедной Насти» обнаружили коронавирус
Фото: РИА Новости
Актер Петр Красилов заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Красилов вызвал скорую 6 мая, врачи решили забрать его и провести компьютерную томографию легких. В ходе обследования у него обнаружили признаки коронавируса.
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Mash отмечает, что Красилова решили оставить на домашнем лечении.
Красилов получил известность благодаря ролям князя Михаила Репнина в сериале «Бедная Настя» и Романа Малиновского в «Не родись красивой».
Как сообщал «Рамблер», ранее коронавирус диагностировали актрисе Татьяны Васильевой. Артистка рассказала, что у нее началась двусторонняя пневмония.
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Шоу-бизнес , Коронавирус , Роман Малиновский , Петр Красилов , Татьяна Васильева
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