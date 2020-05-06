У звезды «Бедной Насти» обнаружили коронавирус

Актер Петр Красилов заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Красилов вызвал скорую 6 мая, врачи решили забрать его и провести компьютерную томографию легких. В ходе обследования у него обнаружили признаки коронавируса.
Mash отмечает, что Красилова решили оставить на домашнем лечении.
Красилов получил известность благодаря ролям князя Михаила Репнина в сериале «Бедная Настя» и Романа Малиновского в «Не родись красивой».
Как сообщал «Рамблер», ранее коронавирус диагностировали актрисе Татьяны Васильевой. Артистка рассказала, что у нее началась двусторонняя пневмония.