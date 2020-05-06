Постаревшее лицо Андрея Губина поразило фанатов 

Фотографии звезды 90-х Андрея Губина поразили фанатов. Снимки были сделаны во время празднования 46-го дня рождения певца. Кадры Губина с подругой Ульяной Каракоз опубликованы на фан-странице артиста в Instagram. Поклонники отметили, что артист сильно постарел и выглядит печально.

«Что ж с ним стало. Ему только 46 а как он выглядит печально конечно», — посетовала одна из фанаток певца.

Как сообщает «Московский комсомолец», Губин ушел со сцены из-за болезни нервной системы, при которой человек испытывает постоянные лицевые боли. Певец живет на авторские гонорары и на всем экономит.