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Появилось видео с хейтом нового клипа Тимати 

Вадим Дроздов 6 мая 2020
Тимати выложил новый клип на песню "С чистого листа", записанную совместно с Лепсом. За небольшой промежуток времени это видео набрало почти 2 миллиона просмотров на Youtube. Но при этом под ним появилось 130 тысяч дизлайков. Это очень плохие показатели для этого сайта. Не выдержав критики, Тимати закрыл возможность оценивать видео. Однако пользователи продолжили оставлять негативные комментарии, обвиняя исполнителя в том, что он выпускает новый материал исключительно ради статистики. Пользователи говорят, что лучше уж смотреть Ольгу Бузову. Ранее еще один клип Тимати, записанный совместно с рэпером Гуфом, про Москву не выдержал никакой критики в сети и был удален.
Шоу-бизнес , Видео , Гуф , Тимати , Ольга Бузова
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