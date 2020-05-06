Муж Гузеевой рассказал о банкротстве ресторанов

Муж телеведущей Ларисы Гузеевой , бизнесмен Игорь Бухаров рассказал о ситуации в своей сфере в условиях пандемии коронавируса. Он также прикинул, что будет, если случится вторая волна распространения заразы.

В настоящее время Бухарову 59 лет, он возглавляет Федерацию рестораторов и отельеров России. Кризис особенно сильно ударил по сфере общепита, так как люди в условиях самоизоляции зачастую не могут заказать еду даже на дом, тоже лишившись заработков.

По мнению эксперта, этот май переживут немногие кафе и рестораны. По прогнозам Бухарова, 70 процентов из них разорятся, а многим выжившим придется торговать дешевой едой — шауромой и сэндвичами.

В беседе с корр. издания «Собеседник» Игорь Олегович также отметил, что ученые допускают вторую волну пандемии осенью. Если это произойдет, то в России закроются 90 процентов заведений общепита.