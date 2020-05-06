Гузеева ополчилась против малолеток

Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева объявила войну малолетним хулиганам.

Жесткая манера общения с людьми Гузеевой оттолкнула некоторых новых зрителей ее программы. Они принялись высказывать недовольство в комментариях на странице звезды в Инстаграме. Сегодня Лариса начала войну с недоброжелателями. Она опубликовала фото папоротника, который пророс сквозь камни.