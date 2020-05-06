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Лариса Гузеева ополчилась против малолеток 

Russianshowbiz.info и ещё 1 6 мая 2020
Гузеева ополчилась против малолеток
Фото: Instagram
Ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева объявила войну малолетним хулиганам.
Жесткая манера общения с людьми Гузеевой оттолкнула некоторых новых зрителей ее программы. Они принялись высказывать недовольство в комментариях на странице звезды в Инстаграме. Сегодня Лариса начала войну с недоброжелателями. Она опубликовала фото папоротника, который пророс сквозь камни.
«Как угадать, что вырастет из этих динозавриков. Счастливы те, кто с удовольствием обманываются, обольщаются и верят в чудеса. Я — нет. У меня на странице развелось хамов-малолеток немерено. Я вас пропалываю без сожаления», — припугнула фолловеров Гузеева.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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