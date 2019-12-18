Дочь Заворотнюк свернула бизнес по продаже одежды

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна вышла из бизнеса по продаже одежды, а магазин, в котором была представлена эксклюзивная коллекция вещей, закрылся, сообщает «Комсомольская правда». Журналисты полагают, что у девушки нет средств, чтобы вкладывать их в развитие своего дела, поскольку всё уходит на лечение матери.

«КП» напоминает, что в августе Анна Заворотнюк объявила об открытии магазина модной одежды, дизайн которой разрабатывала собственноручно. Однако с течением времени выяснилось, что эксклюзивные вещи оказались не по карману большинству посетителей: пиджаки от Заворотнюк стоили от 12 до 20 тысяч рублей, платья — от 4 до 10 тысяч, костюмы — около 30 тысяч. В результате бизнес девушки был признан неприбыльным.

В начале декабря, по данным издания, она объявила, что снимает свою коллекцию с продажи и попросила больше не связывать ее имя с брендом, представленным в магазине. Позже шоурум и вовсе закрылся.

Автор статьи полагает, что реализация бизнес-проекта, который требует финансовых вложений, в настоящее время в семье актрисы борющейся с раком мозга невозможна, поскольку огромные средства уходят на лечение Анастасии Заворотнюк.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве закрылся бар-магазин Анны Седоковой. Заведение, в котором можно было не только пообедать, отдохнуть, но и прикупить одежду бренда артистки, проработало всего три месяца.