Миро объяснила, как «хитрая бабка» Пугачева нажилась на провальном фильме-концерте

Блогер Лена Миро высказалась о фильме Аллы Пугачевой "Тот самый концерт". По ее мнению, Пугачева на нем не только не потеряла, но и заработала.

Запись юбилейного концерта по случаю 70-летия Пугачевой вышла осенью 2019 года в российских кинотеатрах под названием "Тот самый концерт". Авторы утверждают, что лента заработала в прокате 30 млн рублей, однако СМИ опровергают эти данные, считая фильм провалившимся.

По мнению Миро, "хитрая бабка" Пугачева изначально не собиралась окупать фильм билетами. Блогер убеждена, что певица нашла спонсора для его создания по аналогии с корпоративами за 40 млн рублей. Под предлогом "поддержки народного достояния" на проведение, съемку, монтаж и прочие составляющие кинопроизводства были выделены большие деньги, основная часть которых, по убеждению Миро, ушла лично Примадонне.

"Зря, что ли, на сцене пыхтела?" — иронично замечает блогер в своем ЖЖ.

Миро насмехается над попытками команды Пугачевой оправдать низкую популярность ее фильма-концерта тем, что это "качественный материал для людей с мозгами". Блогер указывает, что в фильме можно услышать только "бронхиальный голос на фонограмме", и это вряд ли позволяет отнести его к качественному музыкальному и кинематографическому произведению.

Единственной претензией к концерту Пугачевой Миро называет потраченные на него деньги. Она полагает, что их можно было направить на благотворительность и улучшение жизни нуждающихся людей, а не на "покупку гражданства Кипра всей большой и странной семьи" Примадонны.