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Дом Наташи Королёвой атаковали полчища крыс 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Дом Королёвой атаковали полчища крыс
Фото: globallookpress.com
Наташа Королёва в шоке: на днях обнаружилось, что она соседствует с настоящим крысиным царством. Грызуны напугали даже сотрудников санэпидемстанции. Такого полчища крыс они не видели уже давно. Свой дом в Крекшино Наташа Королёва называет дачей. Его знаменитая певица построила еще во времена совместной жизни с Игорем Николаевым. Летом артистка регулярно проводит здесь все свободное время. Зимой приезжает реже, но всегда в курсе всех происходящих событий.
— У нас есть прекрасная соседка, у которой была очень хорошая семья, — рассказывает Наташа. — Эти люди очень много лет жили рядом с нами, мы неплохо общались. И вдруг случилась трагедия: в одночасье умерли все члены семьи. Осталась одна хозяйка! И она с этой ситуацией не справилась. Как многие женщины, которые сталкиваются с такими испытаниями, подружилась с бутылочкой. До такой степени, что перестала выбрасывать мусор из дома.
Ситуация усугублялась с каждым днем. Вскоре соседи звезды стали жаловаться на неприятный запах, который стал усиливаться. Королёва разволновалась не на шутку.
— Так как мы в Крекшино бываем редко, мы никакого дурного запаха сначала не замечали, — рассказывает Наташа. — Но потом поняли: проблемы действительно очень серьезные. Начали разбираться. Соседи зашли в дом к этой женщине. Мама дорогая, у нее там прямо целое крысиное полчище!
Соседи Королёвой поняли: справиться с грызунами самостоятельно не получится. Поэтому вызвали сотрудников санэпидемстанции. Специалисты, приехавшие на место, едва не потеряли дар речи.
— Они сказали: «Мы давно такого не видели!» — продолжает звезда. — Крысы спокойно разгуливали по дому. Их было очень много!
Королёва испугалась, что грызуны смогут пробраться на ее участок. Поэтому разложила по периметру крысиный яд и установила ловушки, отпугивающие грызунов.
— Я, как человек позитивный, решила, что неслучайно у нас под боком появилось целое крысиное царство, — говорит звезда. — Ведь наступающий год — Крысы. И вот нам такой подарочек! Конечно, сейчас от крыс избавились — все почистили, убрали. Надеюсь, такого больше не повторится. А вот за свою соседку я очень переживаю. Такая хорошая семья, и — раз — в один момент все уничтожилось. И она осталась одна вместе с крысами.
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Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наташа Королева
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