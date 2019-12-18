Дом Королёвой атаковали полчища крыс

Дом Наташи Королёвой атаковали полчища крыс

Наташа Королёва в шоке: на днях обнаружилось, что она соседствует с настоящим крысиным царством. Грызуны напугали даже сотрудников санэпидемстанции. Такого полчища крыс они не видели уже давно. Свой дом в Крекшино Наташа Королёва называет дачей. Его знаменитая певица построила еще во времена совместной жизни с Игорем Николаевым . Летом артистка регулярно проводит здесь все свободное время. Зимой приезжает реже, но всегда в курсе всех происходящих событий.

— У нас есть прекрасная соседка, у которой была очень хорошая семья, — рассказывает Наташа. — Эти люди очень много лет жили рядом с нами, мы неплохо общались. И вдруг случилась трагедия: в одночасье умерли все члены семьи. Осталась одна хозяйка! И она с этой ситуацией не справилась. Как многие женщины, которые сталкиваются с такими испытаниями, подружилась с бутылочкой. До такой степени, что перестала выбрасывать мусор из дома.

Ситуация усугублялась с каждым днем. Вскоре соседи звезды стали жаловаться на неприятный запах, который стал усиливаться. Королёва разволновалась не на шутку.

— Так как мы в Крекшино бываем редко, мы никакого дурного запаха сначала не замечали, — рассказывает Наташа. — Но потом поняли: проблемы действительно очень серьезные. Начали разбираться. Соседи зашли в дом к этой женщине. Мама дорогая, у нее там прямо целое крысиное полчище!

Соседи Королёвой поняли: справиться с грызунами самостоятельно не получится. Поэтому вызвали сотрудников санэпидемстанции. Специалисты, приехавшие на место, едва не потеряли дар речи.

— Они сказали: «Мы давно такого не видели!» — продолжает звезда. — Крысы спокойно разгуливали по дому. Их было очень много!

Королёва испугалась, что грызуны смогут пробраться на ее участок. Поэтому разложила по периметру крысиный яд и установила ловушки, отпугивающие грызунов.