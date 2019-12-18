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В мире

Пугачева оставила второму мужу «кровавый автограф» 

Рамблер 48 минут назад
Пугачева оставила «кровавый автограф» второму мужу
Фото: globallookpress.com
Режиссер Александр Стефанович рассказал, что при первой встрече с будущей женой Аллой Пугачевой попросил ее расписаться в блокноте и певица выдавила туда кровь из пальца. Об этом Стефанович рассказал в интервью «Комсомольской правде».
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По словам режиссера, их встречу с Пугачевой организовал поэт-песенник Леонид Дербенев.
«Ее звали Алла Пугачева, но это имя мне ничего не говорило. Я пригласил ее в ресторан. Мы поехали на Рублевку в кабак под названием «Сосновый бор» (она называла его «Еловая шишка»). За ужином я протянул ей записную книжку: «Тут автографы великих людей. Распишись, может, и ты когда-нибудь станешь знаменитой». Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу», — рассказал Александр Стефанович.
Он также пошутил, что пришлось не только определить группу крови, но и жениться на Пугачевой.
«Рамблер» писал, что Алла Пугачева и Александр Стефанович были женаты с 1977 по 1981 год. Пугачева утверждала, что они расстались, так как Стефанович ей изменял. По словам режиссера, отношения дали трещину, когда возникли неприятности с властями, а певица не вступилась за него.
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Комментарии 2 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Леонид Дербенев , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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