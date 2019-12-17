Ангелина Вовк собралась замуж

В беседе с изданием Вовк подтвердила, что ее друг, историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын сделал ей предложение.

При этом Вовк отметила, что пока размышляет о дате церемонии.

Ангелине Вовк 77 лет, она была замужем дважды. Первым мужем ведущей стал диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов , вторым — художник чешской киностудии Индржих Гец. Детей у Вовк нет. Это связано с осложнениями после перенесенного в 1975 году перитонита.

Михаил Куницын моложе Ангелины Вовк более чем на 25 лет. В последнее время пару часто видят на концертах, выставках и кинопремьерах.