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Ангелина Вовк собралась замуж 

Рамблер 25 минут назад
Ангелина Вовк собралась замуж
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ангелина Вовк планирует свадьбу с молодым возлюбленным, пишет «Комсомольская правда».
В беседе с изданием Вовк подтвердила, что ее друг, историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын сделал ей предложение.
При этом Вовк отметила, что пока размышляет о дате церемонии.
Ангелине Вовк 77 лет, она была замужем дважды. Первым мужем ведущей стал диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов, вторым — художник чешской киностудии Индржих Гец. Детей у Вовк нет. Это связано с осложнениями после перенесенного в 1975 году перитонита.
Михаил Куницын моложе Ангелины Вовк более чем на 25 лет. В последнее время пару часто видят на концертах, выставках и кинопремьерах.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Куницын , Геннадий Чертов , Ангелина Вовк , Комсомольская правда
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