Перед смертью к Быстрицкой не пускали священника

Крестный отец актрисы Элины Быстрицкой Серей Залесский признался, что в последние месяцы жизни артистке не позволяли увидеться со священником, сообщает «Комсомольская правда». Барьеры выставила сестра звезды советского кино София Шегельман.

Залесский сделал резонансное заявление в здании Замоскворецкого суда, где рассматривается дело о краже у Быстрицкой 38 миллионов рублей, которые с ее счета, по предположению следователей, вывела бывший концертный директор актрисы Ксения Рубцова

Крестный отец артистки отметил, что не видел свою крестницу в последние месяцы ее жизни.

«Элину изолировала ее сестра София Шегельман. Запретила консьержке пускать к ней даже священника», — подчеркнул Залесский.

По его словам, сестра актрисы также поменяла весь персонал в ее квартире. В частности вновь нанятая сиделка «Наташа из Запорожья» отказывалась давать трубку Быстрицкой, когда ей звонили друзья и знакомые.

«На мои звонки у Наташи всегда был один ответ: «Элина Авраамовна не может подойти к телефону, она поела и спит». Такая ситуация расстраивала и настораживала», — сказал Залесский.

Он также подчеркнул, что Шегельман обвиняла его в том, что он не дал Быстрицкой уехать в Израиль.

В этом же заседании, как ранее сообщал «Рамблер», Залесский рассказал, как Элина Быстрицкая оказалась втянута в аферу с обманутыми дольщиками. Из-за образовавшихся в результате долгов артистка полагала, что может лишиться накоплений и своей столичной квартиры.