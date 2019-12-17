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Перед смертью к Быстрицкой не пускали священника 

Рамблер 1 час назад
Перед смертью к Быстрицкой не пускали священника
Фото: РИА Новости
Крестный отец актрисы Элины Быстрицкой Серей Залесский признался, что в последние месяцы жизни артистке не позволяли увидеться со священником, сообщает «Комсомольская правда». Барьеры выставила сестра звезды советского кино София Шегельман.
Залесский сделал резонансное заявление в здании Замоскворецкого суда, где рассматривается дело о краже у Быстрицкой 38 миллионов рублей, которые с ее счета, по предположению следователей, вывела бывший концертный директор актрисы Ксения Рубцова.
Крестный отец артистки отметил, что не видел свою крестницу в последние месяцы ее жизни.
«Элину изолировала ее сестра София Шегельман. Запретила консьержке пускать к ней даже священника», — подчеркнул Залесский.
По его словам, сестра актрисы также поменяла весь персонал в ее квартире. В частности вновь нанятая сиделка «Наташа из Запорожья» отказывалась давать трубку Быстрицкой, когда ей звонили друзья и знакомые.
«На мои звонки у Наташи всегда был один ответ: «Элина Авраамовна не может подойти к телефону, она поела и спит». Такая ситуация расстраивала и настораживала», — сказал Залесский.
Он также подчеркнул, что Шегельман обвиняла его в том, что он не дал Быстрицкой уехать в Израиль.
В этом же заседании, как ранее сообщал «Рамблер», Залесский рассказал, как Элина Быстрицкая оказалась втянута в аферу с обманутыми дольщиками. Из-за образовавшихся в результате долгов артистка полагала, что может лишиться накоплений и своей столичной квартиры.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Ксения Рубцова , Элина Быстрицкая , Комсомольская правда
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