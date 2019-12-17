«Можно и дать леща»: Дана Борисова об отношениях с дочерью

Телеведущая Дана Борисова заявила, что собака — ее «самый близкий человек», а дочери за неуважительное отношение к матери «можно и дать леща». Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции «Звездный киднепинг: Дана Борисова борется за дочь и собаку».

Бывшая ведущая шоу «Армейский магазин» Дана Борисова рассказала, что ей вернули украденную собаку Мишель. По словам знаменитости, во время обыска в квартире она не находилась в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал ее бывший муж — бизнесмен Максим Аксенов . Об этом телеведущая рассказала в ходе пресс-конференции, которая прошла в редакции НСН.

«Появились сториз, что я пьяная. А я не была пьяная. У меня пропала собака Мишель. Я созависимая с этой собакой. Эта собака для меня сейчас все, эта собака — мой самый близкий человек.

И ее нет. Не могу найти. Уже я вызвала полицию. Говорю — ищите. Позвонили Максу, а он заявляет «Она не увидит собаки до решения суда!». Какого суда? Вот тогда и появились эти сториз, где я заплаканная, ненакрашенная. Я готова сдать мочу и все что потребуется, чтобы доказать, что я чиста. Я была чиста. Собачку вернули. Я ее не отдам!» — заявила телеведущая.

Обвинения в избиении 12-летней дочери Полины смартфоном звезда опровергла, аргументировав это тем, что «айфон дороже». По словам Борисовой, сейчас она работает над книгой «Жизнь под кайфом», ориентированной на людей, которые сталкивались с наркотической зависимостью. Звезда призналась, что вложила в этот проект душу, рассказывая о вещах, «которые было больно и стыдно вспоминать». На презентации рукописи она планировала доказать, что написала книгу, не прибегая к чьей-либо помощи.

«Объявился Макс. Я попросила его, мне нужно дописать книгу, пусть Полинка у тебя поживет — «Нет, не пусть. Ты со мной из-за нее судилась, теперь живи». А потом мы опять поссорились с Полиной, на пол упал айфон, разбился. По голове айфоном я ее не била. Слишком дорог мне этот айфон. А потом объявился Макс, вечером наряд полиции. И мне говорят, что я ее била айфоном», — заявила Борисова.

Также телеведущая рассказала о непростых отношениях с дочерью, которая ее не уважает и оскорбляет в общественных местах. По словам Борисовой, она не видит ничего предосудительного в физическом наказании за такое поведение.

«Зная мою дочь — она в торговом центре на эскалаторе громко, при всех кричит «Ты наркоманка, алкоголичка!». Так что не вижу ничего преступного, что иногда можно и дать леща. Когда она доводит меня до такого состояния, могу дать! Не хочу ворошить случай, когда я подошла, она с пинка меня стукнула. Ее отношение ко мне неправильное. Это влияние той семьи, она приходит, ее не узнать», — отметила звезда.

По словам Борисовой, она не употребляет наркотики и спиртные напитки, а также ходит на встречи групп анонимных алкоголиков. «Вот Стас Пьеха одну ведет. Я не курю, они постоянно курят айкосы. Я алкоголь ненавижу и боюсь, куда больше чем наркотики», — подчеркнула Борисова.

Накануне телеведущая опубликовала в Instagram новость о том, что бывший супруг привел в ее дом сотрудников полиции и медиков. Целью визита было забрать дочь знаменитости, которую врачи осматривали на предмет побоев. В своем посте Борисова отметила, что конфликт с дочерью у нее начался после того, как она испортила и выкинула часть рукописей для книги об опыте лечения от наркозависимости.

Отец девочки также обвинил бывшую жену в наркотической и алкогольной зависимостях, передает Teleprogramma.pro. Чтобы опровергнуть это утверждение, Борисова согласилась пройти тест на выявление запрещенных веществ в крови. Позднее выяснилось, что помимо дочери из квартиры забрали любимого шпица телеведущей, из-за чего она «проревела весь день».

«Началось с того, что папа пришел, требовал Полину, а сейчас случилось самое страшное: я не уследила за тем, как они уходили, и он украл шпица Мишель!» — пожаловалась она.

По словам Борисовой, после пропажи питомца она начала поиски юриста, потому что Аксенов пообещал вернуть собаку только по решению суда. Что касается дочери, телеведущая заявила, что девочка сама хотела переехать к отцу.