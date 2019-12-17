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Валентин Юдашкин вышел в свет с женой и своей 74-летней мамой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Юдашкин вышел в свет с женой и 74-летней мамой
Фото: globallookpress.com
Не так давно Александр Достман, продюсер и глава культурного фонда «Артэс», стал героем передачи Андрей Малахова. Он встретился с артистами и рассказал о работе с Иосифом Кобзоном. Супруга мужчины Ида Достман очень близка с Аллой Пугачевой. Они часто бывают друг у друга в гостях. 16 декабря Александр устроил шумную вечеринку в честь своего дня рождения. Поздравить его пришли друзья, коллеги и знаменитости.
Валентин Юдашкин не мог пропустить столь значимое событие. Он пришел на мероприятие вместе с женой Мариной и мамой Раисой Петровной. Для появления на публике модельер выбрал черный костюм, белую рубашку расшитую черными стразами и повязал белый бант-галстук. Его супруга подчеркнула стройную фигуру блестящим алым платьем в пол. Распущенные волосы и броский макияж завершили образ. Родительница дизайнера выглядела элегантно в черном платье с полупрозрачной кружевной накидкой.
Поклонники пришли в восторг от красоты женщин в семье Юдашкина. Многие одарили их комплиментами. Пользователи Сети обратили внимание, что сам модельер тоже очень хорошо выглядит, хотя борется с тяжелым недугом.
«Марина, вы удивительная женщина, моё восхищение бесконечно», «Какая красивая семья!», «Что с мамуленькой сделали? Помолодела лет на 20 …класс!», «Марина, вы супер-женщина. Многие молодые модели вам позавидуют!», «Мама самая нарядная», — прокомментировали фото подписчики.
Побывал на вечеринке и Олег Газманов со своей женой Мариной. Они много танцевали и веселились, так как в тот день также отмечала день рождения их дочь Марианна.
«Ох, наплясались вчера с мужчиной моей мечты по случаю дня рождения Алика Достмана и дочи. Честно признаюсь хулиганили и веселились! А так как все и всё теперь снимают, и Спилбергов много. Лучше самим всё выложить и заплакать первыми. Потому что притвориться мёртвыми не получится. Мне столько киношек уже заслали с утра. Огромное спасибо за душевный праздник, королева сердца нашего друга, прекрасная Ида», — поделилась жена певца.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Валентин Юдашкин , Александр Достман , Алла Пугачева , Олег Газманов
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