«Меня никто не найдет»: Волочкова уезжает из России

Волочкова решила уехать из России на дикий остров

Анастасия Волочкова поделилась в эфире телеканала «Москва 24» планами на новогодние праздники.

Как и годом ранее, балерина планирует провести праздничные дни на диком острове в Таиланде . Волочкова утверждает, что поклонникам и папарацци будет нелегко ее обнаружить.

«Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь», — сказала она.

Также балерина посетовала, что СМИ интересуются только скандалами, а ее благотворительная деятельность и другие хорошие поступки остаются незамеченными.

«Никого не интересует моя благотворительная деятельность. А всех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью…», — пожаловалась Волочкова.

При этом она признала, что даже такое внимание ей приятно.