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Волочкова решила уехать из России на дикий остров 

Рамблер 47 минут назад
«Меня никто не найдет»: Волочкова уезжает из России
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова поделилась в эфире телеканала «Москва 24» планами на новогодние праздники.
Как и годом ранее, балерина планирует провести праздничные дни на диком острове в Таиланде. Волочкова утверждает, что поклонникам и папарацци будет нелегко ее обнаружить.
«Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь», — сказала она.
Также балерина посетовала, что СМИ интересуются только скандалами, а ее благотворительная деятельность и другие хорошие поступки остаются незамеченными.
«Никого не интересует моя благотворительная деятельность. А всех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью…», — пожаловалась Волочкова.
При этом она признала, что даже такое внимание ей приятно.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Таиланд
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