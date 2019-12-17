«Меня никто не найдет»: Волочкова уезжает из России

Анастасия Волочкова поделилась в эфире телеканала «Москва 24» планами на новогодние праздники.
Как и годом ранее, балерина планирует провести праздничные дни на диком острове в Таиланде. Волочкова утверждает, что поклонникам и папарацци будет нелегко ее обнаружить.
«Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь», — сказала она.
Также балерина посетовала, что СМИ интересуются только скандалами, а ее благотворительная деятельность и другие хорошие поступки остаются незамеченными.
«Никого не интересует моя благотворительная деятельность. А всех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью…», — пожаловалась Волочкова.
При этом она признала, что даже такое внимание ей приятно.