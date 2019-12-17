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Стас Барецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью 

Rambler News Service + ещё 6 4 часа назад
Барецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью
Фото: РИА Новости
Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что шведская экологическая активистка Грета Тунберг является его родной дочерью, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видеообращение Барецкого.
По словам шоумена, он узнал о том, что является отцом Тунберг совсем недавно. Об этом ему рассказала мать активистки, которая ранее проживала в Санкт-Петербурге, а потом уехала в Швецию и отдала дочь опекунам.
«Друзья, хочу поделиться с вами новостью: шведская активистка, школьница Грета Тунберг является моей дочерью. В конце 90-х годов я дружил с девушкой в Питере, которая работала по отелям. Все понимают, о чем речь. Она мне нравилась. Я ее боготворил на тот момент. Мне было все равно, кем она работала на тот момент. В итоге она нашла себе мужичка и рванула в Швецию. Потом она там родила ребенка и отдала его опекунам. Эти опекуны дали ребенку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала», — сказал Барецкий.
«Тут недавно она мне позвонила и сообщила, что вот эта Грета — твоя дочь. Я в этом не сомневаюсь, потому что она похожа на меня. И с матерью она — одно лицо», — добавил он.
11 декабря 16-летняя Тунберг была названа «человеком года» по версии американского журнала Time. Позже, 13 декабря, Тунберг заявила, что хочет немного отдохнуть после многочисленных акций по борьбе с изменениями климата.
В 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.
В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН. В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры «украли у нее мечты и детство».
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Грета Тунберг , Стас Барецкий , Генассамблея ООН , РЕН ТВ , Журнал Time , Санкт-Петербург
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