Стас Барецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью

По словам шоумена, он узнал о том, что является отцом Тунберг совсем недавно. Об этом ему рассказала мать активистки, которая ранее проживала в Санкт-Петербурге , а потом уехала в Швецию и отдала дочь опекунам.

«Друзья, хочу поделиться с вами новостью: шведская активистка, школьница Грета Тунберг является моей дочерью. В конце 90-х годов я дружил с девушкой в Питере, которая работала по отелям. Все понимают, о чем речь. Она мне нравилась. Я ее боготворил на тот момент. Мне было все равно, кем она работала на тот момент. В итоге она нашла себе мужичка и рванула в Швецию. Потом она там родила ребенка и отдала его опекунам. Эти опекуны дали ребенку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала», — сказал Барецкий.

«Тут недавно она мне позвонила и сообщила, что вот эта Грета — твоя дочь. Я в этом не сомневаюсь, потому что она похожа на меня. И с матерью она — одно лицо», — добавил он.

11 декабря 16-летняя Тунберг была названа «человеком года» по версии американского журнала Time. Позже, 13 декабря, Тунберг заявила, что хочет немного отдохнуть после многочисленных акций по борьбе с изменениями климата.

В 2018 году Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture.