Аферисты обманули российскую актрису на 2 миллиона

Советская и российская актриса Валентина Савельева лишилась 2 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Савельева обратилась в полицию, заявив о неправомерном списании с ее банковских счетов 1 млн 950 тысяч рублей.

79-летняя актриса рассказала, что ей позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка. Они сообщили, что с ее счетами совершаются сомнительные операции, и выманили личные данные, с помощью которых смогли снять с банковских карт артистки 1 млн 950 тысяч рублей.

Валентина Савельева — актриса театра и кино, известна по фильмам «Угрюм-река», «Призываюсь весной», «Белая палатка», «Жизнь и судьба».