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Украина

Аферисты обманули российскую актрису на 2 миллиона 

Рамблер + ещё 4 24 минуты назад
Аферисты обманули российскую актрису на 2 миллиона
Фото: kino-teatr.ru
Советская и российская актриса Валентина Савельева лишилась 2 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Савельева обратилась в полицию, заявив о неправомерном списании с ее банковских счетов 1 млн 950 тысяч рублей.
79-летняя актриса рассказала, что ей позвонили мошенники, представившись сотрудниками банка. Они сообщили, что с ее счетами совершаются сомнительные операции, и выманили личные данные, с помощью которых смогли снять с банковских карт артистки 1 млн 950 тысяч рублей.
Валентина Савельева — актриса театра и кино, известна по фильмам «Угрюм-река», «Призываюсь весной», «Белая палатка», «Жизнь и судьба».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Валентина Савельева
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