Собчак «прожарят» в новогоднюю ночь

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак станет главным объектом шуток в программе «Прожарка» на канале «ТНТ 4».

«Прожарка» — юмористическое шоу, в основе которого лежит жанр «комедия оскорблений», суть которой жёсткая сатира оппонента.

В новогоднюю ночь, 31 декабря в 23:00 телеканал «ТНТ 4» покажет «Прожарку Ксении Собчак»! — говорится в сообщении компании «Газпром-медиа» в Twitter.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак шокировала подписчиков фотографией, на которой она предстала в образе императрицы.