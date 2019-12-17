Лепс убедил Агаларова петь песни на русском языке

Певец Эмир Агаларов в интервью «Аргументам и фактам» заявил , что Григорий Лепс убедил его начать певческую карьеру на русском языке. Ранее в репертуар артиста входили только композиции на английском языке.

По словам Агаларова, важный разговор с Лепсом у него состоялся около 7 лет назад. Популярный в России певец грузинского происхождения заявил коллеге, что его песни на английском мало кто понимает, поэтому на российской сцене надо петь «по-русски». Лепс подарил Агаларову хит «Я лучше всех живу», после этого артист включил в репертуар русскоязычные композиции.

«Меня стали приглашать на федеральные каналы в сборные концерты, «голубые огоньки». И я подумал: раз 90% времени провожу в гастролях по России, наверное, имеет смысл больше петь по-русски», — отметил Агаларов.

При этом он отметил, что, исполняя песни на русском, он в процессе нашёл интересные особенности в вокале, которых нет в англоязычных композициях. Агаларов подчеркнул, что совет Лепса стал для него толчком для развития карьеры: ранее он собирал 60% зала на своих выступлениях, а после появления в программе русскоязычных хитов на концертах всегда аншлаг.