Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК
В мире
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире

«План Б» провалился: Бузова отказалась от женихов 

Рамблер 20 минут назад
«План Б» провалился: Бузова отказалась от женихов
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова не выбрала никого из предложенных ей женихов в рамках программы «План Б», сообщает «Комсомольская правда». Автор статьи полагает, что звезда «Дома-2» уже давно сделала выбор в пользу популярного блогера, с которым тайно встречается.
В последнем выпуске «Плана Б» Ольга Бузова отказалась от всех женихов, отправив их с острова Бали по домам. Певица отметила, что между ней и участниками «не возникло искры и чувства». Впрочем, телеведущая подчеркнула, что до сих пор хочет «любить и быть любимой».
Журналисты полагают, что эмоции Бузовой были показными, поскольку выбор молодого человека она сделала и уже давно в пользу 26-летнего блогера Давида Манукяна. Пару якобы часто видят вместе в столичных ресторанах. Манукян — уроженец Новосибирска, выпускник факультета бизнеса одного из сибирских университетов. Является мастером спорта по бальным танцам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Манукяна уже называли в качестве нового избранника Бузовой. В Сети ходят слухи, что роман звезд завязался на съёмочной площадке клипа «Лайкер». Якобы после постельной сцены между молодыми людьми вспыхнула страсть.
Поклонники артистки отмечают, что близкие отношения подтверждает тот факт, что Бузова и Манукян появляются в одинаковой одежде, а также сделали себе одинаковые татуировки — замысловатый узор на левом запястье. Журналисты отмечают, что с недавнего времени артистка начала появляться в юмористических роликах Манукяна, в которых ранее принимали участие Анна Семенович, Сергей Штепс, Анастасия Малышева, Настасья Самбурская и др.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Комментарии 1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Малышева , Настасья Самбурская , Анна Семенович , Ольга Бузова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина 33
Турция срывает покров с российских ЧВК
Турция срывает покров с российских ЧВК 43
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 427
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 759
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 182
Видео
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение