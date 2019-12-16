«План Б» провалился: Бузова отказалась от женихов

Ольга Бузова не выбрала никого из предложенных ей женихов в рамках программы «План Б», сообщает «Комсомольская правда». Автор статьи полагает, что звезда «Дома-2» уже давно сделала выбор в пользу популярного блогера, с которым тайно встречается.

В последнем выпуске «Плана Б» Ольга Бузова отказалась от всех женихов, отправив их с острова Бали по домам. Певица отметила, что между ней и участниками «не возникло искры и чувства». Впрочем, телеведущая подчеркнула, что до сих пор хочет «любить и быть любимой».

Журналисты полагают, что эмоции Бузовой были показными, поскольку выбор молодого человека она сделала и уже давно в пользу 26-летнего блогера Давида Манукяна. Пару якобы часто видят вместе в столичных ресторанах. Манукян — уроженец Новосибирска, выпускник факультета бизнеса одного из сибирских университетов. Является мастером спорта по бальным танцам.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Манукяна уже называли в качестве нового избранника Бузовой. В Сети ходят слухи, что роман звезд завязался на съёмочной площадке клипа «Лайкер». Якобы после постельной сцены между молодыми людьми вспыхнула страсть.