«План Б» провалился: Бузова отказалась от женихов 

Ольга Бузова не выбрала никого из предложенных ей женихов в рамках программы «План Б», сообщает «Комсомольская правда». Автор статьи полагает, что звезда «Дома-2» уже давно сделала выбор в пользу популярного блогера, с которым тайно встречается.
В последнем выпуске «Плана Б» Ольга Бузова отказалась от всех женихов, отправив их с острова Бали по домам. Певица отметила, что между ней и участниками «не возникло искры и чувства». Впрочем, телеведущая подчеркнула, что до сих пор хочет «любить и быть любимой».
Журналисты полагают, что эмоции Бузовой были показными, поскольку выбор молодого человека она сделала и уже давно в пользу 26-летнего блогера Давида Манукяна. Пару якобы часто видят вместе в столичных ресторанах. Манукян — уроженец Новосибирска, выпускник факультета бизнеса одного из сибирских университетов. Является мастером спорта по бальным танцам.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Манукяна уже называли в качестве нового избранника Бузовой. В Сети ходят слухи, что роман звезд завязался на съёмочной площадке клипа «Лайкер». Якобы после постельной сцены между молодыми людьми вспыхнула страсть.
Поклонники артистки отмечают, что близкие отношения подтверждает тот факт, что Бузова и Манукян появляются в одинаковой одежде, а также сделали себе одинаковые татуировки — замысловатый узор на левом запястье. Журналисты отмечают, что с недавнего времени артистка начала появляться в юмористических роликах Манукяна, в которых ранее принимали участие Анна Семенович, Сергей Штепс, Анастасия Малышева, Настасья Самбурская и др.