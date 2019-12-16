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Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику 

Рамблер 50 минут назад
Лазарева раскритиковали из-за шоу звезд «Евровидения»
Фото: РИА Новости
Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Как пишет Super, в минувшие выходные Лазарев, дважды занимавший третье место на конкурсе «Евровидение», выступил на шоу победителей конкурса в Амстердаме.
Певец опубликовал фото с мероприятия в своем Instagram, после чего один из пользователей поинтересовался у него, почему на шоу победителей выступал именно Лазарев, ведь были еще Полина Гагарина и Алсу, занимавшие вторые места, и Дима Билан — единственный российский победитель конкурса.
Лазарев ответил, что является победителем зрительского голосования, а также дважды призером «Евровидения».
«И поверьте, не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь важнее, и тут уж я точно стопроцентный победитель! Так что умерьте свой пыл! И кусайте своим ядом себя», — написал певец.
Напомним, вместе с Сергеем Лазаревым представлять Россию в Амстердаме должен был Дима Билан. Однако Билан отказался от поездки из-за «невыполнения обязательств» со стороны организатора концерта. По информации СМИ, имя Билана на афише было указано мелким шрифтом, притом что имя Сергея Лазарева было написано крупно.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Дима Билан , Полина Гагарина , Амстердам
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