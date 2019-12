Экс-жена Джигарханяна высказалась о разрыве с Шаляпиным

Экс-жена Джигарханяна прокомментировала расставание с Шаляпиным

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская на своей странице в Instagram в ысказалась о расставании с певцом Прохором Шаляпиным . Бывшая супруга Армена Джигарханяна сделала в микроблоге двусмысленные заявления.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Прохор Шаляпин заявил о том, что закончились его отношения с Цымбалюк-Романовской. По его словам, причиной расставания стали обиды, недопонимание и нежелание давать ложные надежды. При этом артист отметил, что «виноваты оба», поскольку «слишком сильно играли чувствами на публику».

Цымбалюк-Романовская до сих пор в СМИ официально не прокомментировала слова Шаляпина. Однако под одним из своих постов в Instagram отреагировала на комментарии подписчиков.

«Изначально было ясно, что с Прошенькой вы просто друзья по несчастью. Я вообще мало представляю его с серьезными намерениями в жизни. Так… Прошенька… И все», — написала пользовательница под ником yubeley777 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Ннну да. It’s turned out that way (оказалось, что так — прим. ред.)», — ответила пианистка.

«Мне искренне жаль, что вы расстались, если это правда… Такая шикарная пара», — отметила tatyana_200519.

«Но это была неправда», — парировала Цымбалюк-Романовская.

В настоящее время журналисты гадают, что именно подразумевала пианистка: то ли она имела в виду слова Шаляпина, то ли ложью назвала весь роман с певцом.