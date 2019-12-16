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Экс-жена Джигарханяна прокомментировала расставание с Шаляпиным 

Рамблер 57 минут назад
Экс-жена Джигарханяна высказалась о разрыве с Шаляпиным
Фото: Instagram
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская на своей странице в Instagram высказалась о расставании с певцом Прохором Шаляпиным. Бывшая супруга Армена Джигарханяна сделала в микроблоге двусмысленные заявления.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Прохор Шаляпин заявил о том, что закончились его отношения с Цымбалюк-Романовской. По его словам, причиной расставания стали обиды, недопонимание и нежелание давать ложные надежды. При этом артист отметил, что «виноваты оба», поскольку «слишком сильно играли чувствами на публику».
Цымбалюк-Романовская до сих пор в СМИ официально не прокомментировала слова Шаляпина. Однако под одним из своих постов в Instagram отреагировала на комментарии подписчиков.
«Изначально было ясно, что с Прошенькой вы просто друзья по несчастью. Я вообще мало представляю его с серьезными намерениями в жизни. Так… Прошенька… И все», — написала пользовательница под ником yubeley777 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Ннну да. It’s turned out that way (оказалось, что так — прим. ред.)», — ответила пианистка.
«Мне искренне жаль, что вы расстались, если это правда… Такая шикарная пара», — отметила tatyana_200519.
«Но это была неправда», — парировала Цымбалюк-Романовская.
В настоящее время журналисты гадают, что именно подразумевала пианистка: то ли она имела в виду слова Шаляпина, то ли ложью назвала весь роман с певцом.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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