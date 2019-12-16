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Заворотнюк надеется на помощь свыше 

Вести Подмосковья 1 час назад
Заворотнюк надеется на помощь свыше
Фото: Instagram
Артистка совершила тайное паломничество в Иерусалим
Родные Анастасии Заворотнюк сделали заявление на странице поддержки актрисы в Инстаграм. Они благодарят монахинь которые молятся за здоровье «прекрасной няни».
Как оказалось, Заворотнюк верующая и ранее совершала паломничества в Иерусалим. Артистка встречалась с монахинями Горненского женского монастыря. В нем сейчас молятся о выздоровлении Анастасии.
Поклонники растроганы от слов близких артистки. Они полагают, что молитвы помогут справится с онкологией. По некоторым данным, у Заворотнюк глиобластома. Эту информацию семья актрисы не опровергла.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Иерусалим
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