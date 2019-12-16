Заворотнюк надеется на помощь свыше

Артистка совершила тайное паломничество в Иерусалим

Родные Анастасии Заворотнюк сделали заявление на странице поддержки актрисы в Инстаграм. Они благодарят монахинь которые молятся за здоровье «прекрасной няни».

Как оказалось, Заворотнюк верующая и ранее совершала паломничества в Иерусалим. Артистка встречалась с монахинями Горненского женского монастыря. В нем сейчас молятся о выздоровлении Анастасии.

Поклонники растроганы от слов близких артистки. Они полагают, что молитвы помогут справится с онкологией. По некоторым данным, у Заворотнюк глиобластома. Эту информацию семья актрисы не опровергла.