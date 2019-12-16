Басков показал свою «роскошную» квартиру

Николай Басков впервые опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлен интерьер его шикарной квартиры на Пречистенской набережной в Москве

На фото видна часть гостиной в стиле барокко: декор выполнен в кофейных тонах с обилием золотых деталей.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!», — написал Басков, обращая внимание подписчиков на букет живых цветов на журнальном столике.