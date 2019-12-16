Басков показал свою «роскошную» квартиру 

Николай Басков впервые опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлен интерьер его шикарной квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
На фото видна часть гостиной в стиле барокко: декор выполнен в кофейных тонах с обилием золотых деталей.
«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!», — написал Басков, обращая внимание подписчиков на букет живых цветов на журнальном столике.
По данным Life.ru, стоимость квартиры Николая Баскова составляет 10 млн долларов (626,5 млн рублей). Дизайн апартаментов разрабатывал знаменитый Валентин Юдашкин. По некоторым данным, квартиру Баскову подарил бизнесмен Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка.