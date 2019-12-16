Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США

Басков показал свою «роскошную» квартиру 

Рамблер 52 минуты назад
Басков показал свою «роскошную» квартиру
Фото: РИА Новости
Николай Басков впервые опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлен интерьер его шикарной квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
На фото видна часть гостиной в стиле барокко: декор выполнен в кофейных тонах с обилием золотых деталей.
«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляю эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!», — написал Басков, обращая внимание подписчиков на букет живых цветов на журнальном столике.
По данным Life.ru, стоимость квартиры Николая Баскова составляет 10 млн долларов (626,5 млн рублей). Дизайн апартаментов разрабатывал знаменитый Валентин Юдашкин. По некоторым данным, квартиру Баскову подарил бизнесмен Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Тельман Исмаилов , Валентин Юдашкин , Николай Басков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР 303
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 649
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й
Экс-депутат Рады увидел Крымский мост и проклял 2014-й 152
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 86
Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю
Жму руку: Зеленский вступился за Зозулю 24
Видео
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
09:57
Киев возмутила идея Берлина по ДНР и ЛНР
В мире Украина
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Умер автор хита Popcorn
01:22
Умер автор хита Popcorn
В мире
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
01:35
Пока вы не уснули: Зеленский не усвоил урок Путина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение