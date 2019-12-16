Пугачева отказалась от новогодних огоньков

Алла Пугачева не принимала участия в съемках новогодних огоньков на российских телеканалах. Об этом сообщила директор певицы Елена Чупракова.

«Алла Борисовна не будет петь в новогодних огоньках», — сказала она «Комсомольской правде».

В прошлом году Пугачева также отказалась сниматься в новогодних огоньках, однако Первый канал включил в свое шоу номер, который певица записала для огонька 2017 года.

Как ранее сообщал «Рамблер», в 2019 году Примадонна выступила с юбилейными концертами в Москве и Минске и приняла участие в ряде телепроектов.