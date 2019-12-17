Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни

Певица Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни. По ее словам, недуг врачи обнаружили в 2005 году.

— Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Но я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это мое личное, — отметила артистка, так и не назвав свое заболевание.

Марина Хлебникова рассказала, что карьеру начинала в группе «Интеграл», где познакомилась с первым мужем Антоном Логиновым . Он мог стать солистом «На-На», но предпочел уйти из группы вместе с ней. Она тогда решила заняться сольной карьерой. После Хлебникова стала известной певицей.

Однако после десяти лет брака у Хлебниковой появился новый возлюбленный. Но позже она развелась и со вторым супругом.

В 2018 году Антон Логинов ушел из жизни. Хлебникова сейчас называет его своей главной любовью и добавляет, что не знает, сколько еще проживет, сообщает издание «Собеседник».