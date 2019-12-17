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Криминал

Марина Хлебникова рассказала о своей неизлечимой болезни 

Вечерняя Москва + ещё 5 2 часа назад
Певица Марина Хлебникова призналась в неизлечимой болезни. По ее словам, недуг врачи обнаружили в 2005 году.
— Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Но я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это мое личное, — отметила артистка, так и не назвав свое заболевание.
Марина Хлебникова рассказала, что карьеру начинала в группе «Интеграл», где познакомилась с первым мужем Антоном Логиновым. Он мог стать солистом «На-На», но предпочел уйти из группы вместе с ней. Она тогда решила заняться сольной карьерой. После Хлебникова стала известной певицей.
Однако после десяти лет брака у Хлебниковой появился новый возлюбленный. Но позже она развелась и со вторым супругом.
В 2018 году Антон Логинов ушел из жизни. Хлебникова сейчас называет его своей главной любовью и добавляет, что не знает, сколько еще проживет, сообщает издание «Собеседник».
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Марина Хлебникова , Антон Логинов , ИД "Собеседник"
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