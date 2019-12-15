Драка и авария: чем запомнится концерт Макса Коржа

Сначала в помещении, где выступал рэп-певец, фанаты едва не устроили серьезный пожар. Они зажгли множество файеров, в результате то тут, то там вспыхивал огонь.

Была вызвана пожарная служба, но разгоряченные поклонники начали мешать огнеборцам и даже отобрали у них пожарный рукав. Завязалась драка. Тогда уже приехала и полиция, — рассказывает lenta.ru.

Видеоролик с записью потасовки был выложен в инстаграме.

На этом неприятности не закончились.

Позднее автобус с поклонниками исполнителя, возвращавшимися из Перми в Екатеринбург, попал в аварию. Из 53 человек, находившемся в транспортном средстве, семеро были доставлены в больницу.

Как писал «Рамблер», Макс Корж — белорусский певец и автор песен.

В 2012 году выпустил первое музыкальное видео на песню «Небо поможет нам», затем представил дебютный альбом под названием «Животный мир». В 2013 году в свет вышел сборник «Жить в кайф», в 2014-м — «Домашний», в 2016-м — «Малый повзрослел. Часть 1», а в 2017-м — «Малый повзрослел. Часть 2».