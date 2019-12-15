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Валерий Леонтьев сказал, что любит смотреть садо-мазо 

Рамблер 1 час назад
Валерий Леонтьев сказал, что любит смотреть садо-мазо
Фото: РИА Новости
В программе «Ты не поверишь» телеканала НТВ, в частности, шла речь о сексуальных пристрастиях Валерия Леонтьева.
70-летний Казанова демонстрировал на камеру отличный загар, мускулистый торс и татуировки, а также плетеную черно-белую плетку из магазина для взрослых.
Народный артист задорно шутил:
«Это не мой хвостик». Это садо-мазо принадлежность какая-то».
В ответ на вопрос журналиста о том, как он относится к садо-мазо, Леонтьев рассмеялся.
«Смотреть — да, а так — нет».
Впрочем, певец признался, что он давно уже не Казанова, с возрастом стал серьезным и вдумчивым человеком.
И вообще, свою супругу Людмилу он встретил 47 лет назад и с той поры о разводе даже и не думал.
Как писал «Рамблер», народный артист России Валерий Леонтьев собрал аншлаг в концертном зале «Юпитер». Там он представил нижегородцем свои новые хиты и старые шлягеры.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев , НТВ
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