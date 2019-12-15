Валерий Леонтьев сказал, что любит смотреть садо-мазо 

В программе «Ты не поверишь» телеканала НТВ, в частности, шла речь о сексуальных пристрастиях Валерия Леонтьева.
70-летний Казанова демонстрировал на камеру отличный загар, мускулистый торс и татуировки, а также плетеную черно-белую плетку из магазина для взрослых.
Народный артист задорно шутил:
«Это не мой хвостик». Это садо-мазо принадлежность какая-то».
В ответ на вопрос журналиста о том, как он относится к садо-мазо, Леонтьев рассмеялся.
«Смотреть — да, а так — нет».
Впрочем, певец признался, что он давно уже не Казанова, с возрастом стал серьезным и вдумчивым человеком.
И вообще, свою супругу Людмилу он встретил 47 лет назад и с той поры о разводе даже и не думал.
Как писал «Рамблер», народный артист России Валерий Леонтьев собрал аншлаг в концертном зале «Юпитер». Там он представил нижегородцем свои новые хиты и старые шлягеры.