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Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына
Фото: РИА Новости
Певица Валерия прокомментировала в эфире телеканала НТВ первую из трех аварий, случившихся за минувшую неделю с ее сыном Арсений Шульгин.
Инцидент произошел восьмого декабря, когда Шульгин направлялся в Санкт-Петербург на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.
По словам артистки, она благодарна возлюбленной Арсения, поскольку ей удалось предотвратить трагедию.
"Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут", — рассказала Валерия.
Певица уточнила, что пострадавшие не были в состоянии алкогольного опьянения. Она считает, что трасса не была подготовлена к неблагоприятным погодным условиям, поскольку "не была посыпана реагентами".
В результате первого ДТП молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.
Накануне Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Арсений Шульгин , Валерия , НТВ , Санкт-Петербург
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