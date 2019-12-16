Валерия раскрыла детали ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала в эфире телеканала НТВ первую из трех аварий, случившихся за минувшую неделю с ее сыном Арсений Шульгин

Инцидент произошел восьмого декабря, когда Шульгин направлялся в Санкт-Петербург на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.

По словам артистки, она благодарна возлюбленной Арсения, поскольку ей удалось предотвратить трагедию.

"Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут", — рассказала Валерия.

Певица уточнила, что пострадавшие не были в состоянии алкогольного опьянения. Она считает, что трасса не была подготовлена к неблагоприятным погодным условиям, поскольку "не была посыпана реагентами".

В результате первого ДТП молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.

Накануне Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.