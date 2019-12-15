Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании

Украинская феминистка и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик заявила, что ее изнасиловал известный фотограф Марат Сафин , к которому она пришла для съемки обнаженной натуры и выпивки.

Признание активистка сделала спустя три года. Фотограф заявил, что секс был по обоюдному согласию. Многие пользователи интернета не поверили девушке и уличили в хайпе и «крысости».

«Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был… 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат», — написала активистка в соцсети.

По ее словам, после вина все стало расплывчатым. Фотограф начал целовать ее, они оказались в кровати, она будто смотрела «на происходящее со стороны и не могла ничего сделать». После секса феминистка не стала покидать квартиру:

«Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это».

Многие комментаторы не поверили Гуйвик, и обвинили ее в хайпе, лжи и стремлении оклеветать невиновного фотографа.

«…Это не насилие а ваш выбор) после таких дел все бегут в полицию, или рассказывают кому-то, идут к психологам, а не спустя 3,5 года в пик моды обвинений в изнасиловании всех неугодных… Это вызывает больше вопросов к вам и к правдивости написанного, но не сочувствия…» — написал один из комментаторов.

«Если у неё есть основания для таких заявлений, то пусть идёт в полицию, пусть подаёт в суд! Вот тогда мы узнаем правду» — написал другой.

«Обычная, но удачная попытка хайпа. На волне продвижения темы насилия неожиданно вспомнился секс с известной личностью. То, что весь движ подняли именно в инсте, не через полицию, а как бы сзади, со спины — опять же говорит о крысости и желании оседлать волну. Нечеловечно», — замечает третий.

Сам фотограф, который известен снимками в стиле ню, говорит, что пришел в ужас, увидев обвинения феминистки.

«Думаю, многие уже в курсе, что меня обвинили в изнасиловании. Не официально, не обращаясь в правоохранительные органы, а в инстаграме, словесно. Виктория Гуйвик, гражданка Украины, утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке» — написал Сафин.

Он говорит, что не заставлял девушку пить вино, а секс у них был по взаимному согласию.

«Это был секс по обоюдному согласию. Я не кричал, не угрожал, не связывал, не удерживал против воли, я не насиловал» — утверждает Марат.

По его словам, девушка отвечала на его поцелуи, помогала раздеться и сама проявляла инициативу. Утром они выпили кофе и обсуждали проведенную вместе ночь. Виктория даже переживала о том, что он был женат.

Фотограф пишет, что в его адрес, его девушки, моделей, друзей, родственников начали сыпаться оскорбления и угрозы.

Ранее «Рамблер» сообщал , что радикальные феминистки в странах Запада действуя по одному сценарию, способны сломать жизнь любому человеку, обвинив его в насилии не в суде и полиции, а в интернете.