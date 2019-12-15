Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец вошел в Черное море
Армия
США тайно выслали китайских шпионов
США тайно выслали китайских шпионов
США
Украинца осудили за советский флаг на День Победы
Украинца осудили за советский флаг на День Победы
Украина
Полицейские застрелили мужчину в Москве
Полицейские застрелили мужчину в Москве
Происшествия

Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании 

Рамблер 31 минуту назад
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Фото: Lenta.ru
Украинская феминистка и ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик заявила, что ее изнасиловал известный фотограф Марат Сафин, к которому она пришла для съемки обнаженной натуры и выпивки.
Признание активистка сделала спустя три года. Фотограф заявил, что секс был по обоюдному согласию. Многие пользователи интернета не поверили девушке и уличили в хайпе и «крысости».
«Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был… 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат», — написала активистка в соцсети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично в рамках #янебоюсьсказать о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне всё еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек. ⠀ @maratneva, я делаю это ради безопасности других женщин. Потому что, когда фем-активистка @alexandramitroshina, занимающаяся проблемами насилия в РФ, выложила в инстаграм сториз с тобой — мне стало тревожно, а когда я перешла в твой профиль и увидела всех этих юных обнаженных девушек снимках — панически страшно. Я не хочу, чтобы кто-то из них оказалась на моём месте. ⠀ Тогда я поверила тебе, что была первой и последней, но это еще больше загоняло в тупик с вопросами «почему я?», приводило к истерикам и панике, с которыми я сталкивалась ещё долгое время. Я и сейчас хочу верить, что больше никто не пострадал. Но это никак не избавляет тебя от ответственности за то, что случилось со мной. ⠀ 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат. ⠀ Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню как он начал меня целовать в кухне. Следующее— я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, боялась оставаться с ним в квартире, боялась выходить на улицу и идти домой, денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок. ⠀ Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами «я еще не закончил» снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это.

Публикация от  Виктория Гуйвик (@veka.gui)

По ее словам, после вина все стало расплывчатым. Фотограф начал целовать ее, они оказались в кровати, она будто смотрела «на происходящее со стороны и не могла ничего сделать». После секса феминистка не стала покидать квартиру:
«Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это».
Многие комментаторы не поверили Гуйвик, и обвинили ее в хайпе, лжи и стремлении оклеветать невиновного фотографа.
«…Это не насилие а ваш выбор) после таких дел все бегут в полицию, или рассказывают кому-то, идут к психологам, а не спустя 3,5 года в пик моды обвинений в изнасиловании всех неугодных… Это вызывает больше вопросов к вам и к правдивости написанного, но не сочувствия…» — написал один из комментаторов.
«Если у неё есть основания для таких заявлений, то пусть идёт в полицию, пусть подаёт в суд! Вот тогда мы узнаем правду» — написал другой.
«Обычная, но удачная попытка хайпа. На волне продвижения темы насилия неожиданно вспомнился секс с известной личностью. То, что весь движ подняли именно в инсте, не через полицию, а как бы сзади, со спины — опять же говорит о крысости и желании оседлать волну. Нечеловечно», — замечает третий.
Сам фотограф, который известен снимками в стиле ню, говорит, что пришел в ужас, увидев обвинения феминистки.
«Думаю, многие уже в курсе, что меня обвинили в изнасиловании. Не официально, не обращаясь в правоохранительные органы, а в инстаграме, словесно. Виктория Гуйвик, гражданка Украины, утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке» — написал Сафин.
Он говорит, что не заставлял девушку пить вино, а секс у них был по взаимному согласию.
«Это был секс по обоюдному согласию. Я не кричал, не угрожал, не связывал, не удерживал против воли, я не насиловал» — утверждает Марат.
По его словам, девушка отвечала на его поцелуи, помогала раздеться и сама проявляла инициативу. Утром они выпили кофе и обсуждали проведенную вместе ночь. Виктория даже переживала о том, что он был женат.
Фотограф пишет, что в его адрес, его девушки, моделей, друзей, родственников начали сыпаться оскорбления и угрозы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что радикальные феминистки в странах Запада действуя по одному сценарию, способны сломать жизнь любому человеку, обвинив его в насилии не в суде и полиции, а в интернете.
Два года назад в США прогремело дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна, и интернет наводнили хештеги, призывающие женщин к «разоблачениям» сексуального насилия. После этого многие смекнули, что с помощью модной темы можно легко заработать себе имя или состояние. Например, припомнив флирт тридцатилетней давности. Обвинения в адрес мужчин— деятелей культуры, политиков, спортсменов посыпались по всему миру. Однако иногда феминисткам приходится отвечать перед судом. Осенью этого года Парижский трибунал осудил родоначальницу французского варианта Me Too и оправдал оклеветанного ею мужчину.
Видео дня. Депутат Госдумы подарил главе района баночку вазелина
Комментарии 36 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Марат Сафин , Харви Вайнштейн , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец вошел в Черное море 19
США тайно выслали китайских шпионов
США тайно выслали китайских шпионов 5
Украинца осудили за советский флаг на День Победы
Украинца осудили за советский флаг на День Победы 3
Полицейские застрелили мужчину в Москве
Полицейские застрелили мужчину в Москве 49
«Я мыла туалеты на Киевском вокзале»
«Я мыла туалеты на Киевском вокзале» 13
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
00:19
Опубликовано видео с мужчиной на опоре Крымского моста
Происшествия
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
01:14
Вскрылись страшные подробности смерти Децла
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со спасением оленей
00:56
Опубликовано видео со спасением оленей
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
01:23
Затонувший в Севастополе плавдок попал на видео
Происшествия
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
00:28
Кремль раскрыл «суровую» реальность отношений РФ и США
Политика США
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
00:13
На посетителей МФЦ с потолка полился кипяток
Происшествия
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:59
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
Происшествия
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
01:40
Зеленский рассказал о встрече с Путиным
В мире Украина
Россия ответила на претензии Японии
00:58
Россия ответила на претензии Японии
Политика
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
00:03
В центре российского города открыли стрельбу из автомата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение