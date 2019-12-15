Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании 

«Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был… 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат», — написала активистка в соцсети.
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Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично в рамках #янебоюсьсказать о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне всё еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек. ⠀ @maratneva, я делаю это ради безопасности других женщин. Потому что, когда фем-активистка @alexandramitroshina, занимающаяся проблемами насилия в РФ, выложила в инстаграм сториз с тобой — мне стало тревожно, а когда я перешла в твой профиль и увидела всех этих юных обнаженных девушек снимках — панически страшно. Я не хочу, чтобы кто-то из них оказалась на моём месте. ⠀ Тогда я поверила тебе, что была первой и последней, но это еще больше загоняло в тупик с вопросами «почему я?», приводило к истерикам и панике, с которыми я сталкивалась ещё долгое время. Я и сейчас хочу верить, что больше никто не пострадал. Но это никак не избавляет тебя от ответственности за то, что случилось со мной. ⠀ 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат. ⠀ Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню как он начал меня целовать в кухне. Следующее— я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, боялась оставаться с ним в квартире, боялась выходить на улицу и идти домой, денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок. ⠀ Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами «я еще не закончил» снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это.
«Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это».
«…Это не насилие а ваш выбор) после таких дел все бегут в полицию, или рассказывают кому-то, идут к психологам, а не спустя 3,5 года в пик моды обвинений в изнасиловании всех неугодных… Это вызывает больше вопросов к вам и к правдивости написанного, но не сочувствия…» — написал один из комментаторов.
«Обычная, но удачная попытка хайпа. На волне продвижения темы насилия неожиданно вспомнился секс с известной личностью. То, что весь движ подняли именно в инсте, не через полицию, а как бы сзади, со спины — опять же говорит о крысости и желании оседлать волну. Нечеловечно», — замечает третий.
«Думаю, многие уже в курсе, что меня обвинили в изнасиловании. Не официально, не обращаясь в правоохранительные органы, а в инстаграме, словесно. Виктория Гуйвик, гражданка Украины, утверждает, что 3,5 года назад я изнасиловал ее на съемке» — написал Сафин.
«Это был секс по обоюдному согласию. Я не кричал, не угрожал, не связывал, не удерживал против воли, я не насиловал» — утверждает Марат.