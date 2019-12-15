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Политика

Украинская ЛГБТ-активистка обвинила ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании 

Lenta.ru 1 час назад
Украинская модель обвинила Марата Сафина в изнасиловании
Фото: Lenta.ru
Украинская ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик обвинила известного ню-фотографа Марата Сафина в изнасиловании. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.
Девушка рассказала, что три года назад во время фотосессии на съемной квартире в Воронеже Сафин предложил ей вместе выпить вина, а затем начал целовать ее.
«Следующее — я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной», — написала Гуйвик.
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Мне понадобилось три года, чтоб решиться рассказать публично в рамках #янебоюсьсказать о сексуальном насилии, с которым я столкнулась в 18 лет. Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне всё еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек. ⠀ @maratneva, я делаю это ради безопасности других женщин. Потому что, когда фем-активистка @alexandramitroshina, занимающаяся проблемами насилия в РФ, выложила в инстаграм сториз с тобой — мне стало тревожно, а когда я перешла в твой профиль и увидела всех этих юных обнаженных девушек снимках — панически страшно. Я не хочу, чтобы кто-то из них оказалась на моём месте. ⠀ Тогда я поверила тебе, что была первой и последней, но это еще больше загоняло в тупик с вопросами «почему я?», приводило к истерикам и панике, с которыми я сталкивалась ещё долгое время. Я и сейчас хочу верить, что больше никто не пострадал. Но это никак не избавляет тебя от ответственности за то, что случилось со мной. ⠀ 26 июня 2016 года меня изнасиловал Марат Сафин. Это произошло во время съёмки, в съемной квартире в Воронеже. Я помогала выбрать квартиру и приехала туда, я согласилась фотографироваться обнаженной, я согласилась выпить вина, которое принес и предложил выпить Марат. ⠀ Я хорошо помню, как мы начали съемку. И как потом все стало расплывчатым. Я помню как он начал меня целовать в кухне. Следующее— я лежу в кровати, он на мне, я будто смотрю на происходящее со стороны и не могу ничего сделать. Я была очень испугана, не могла пошевелиться или сказать что-либо. В какой-то момент я стала приходить в себя, смогла оттолкнуть его, убежала и закрылась в ванной. Я не понимала, что делать дальше: боялась выходить из ванной, боялась оставаться с ним в квартире, боялась выходить на улицу и идти домой, денег на такси у меня не было, звонить и будить кого-то из близких я тоже боялась. У меня был шок. ⠀ Спустя какое-то время я вышла. Марат со словами «я еще не закончил» снова начал домогаться до меня и пытаться заняться сексом. Я смогла его оттолкнуть. Мне было страшно уйти и я решила дождаться утра. Он уснул. Я укуталась в плед и лежала, ждала пока я смогу оказаться дома и забыть это.

Публикация от  Виктория Гуйвик (@veka.gui)

Она пояснила, что через какое-то время вышла, после чего Сафин продолжил домогаться до нее. Когда модель его оттолкнула, фотограф отправился спать. Утром они пошли в кофейню, где, по словам девушки, молодой человек уговаривал не рассказывать никому о случившемся и предлагал деньги в обмен на молчание.
Гуйвик пояснила, что Сафин сам признался своей жене в измене, и выложила скрины переписки, на которых Мария Сафина спрашивает, был ли у них секс. Модель отвечает ей, что была пьяна, и пишет, что после случившегося чувствует себя «маленькой изнасилованной девочкой».
«Тогда я побоялась рассказать, кто это был. Сегодня мне все еще страшно, но я считаю важным назвать его имя, ради безопасности других девушек», — написала ЛГБТ-активистка на своей странице.
Позднее Сафин отреагировал на слова Гуйвик в своем Instagram-аккаунте, заявив, что никогда «не испытывал такого ужаса». Он не стал признавать свою вину и подчеркнул, что секс произошел по обоюдному согласию. По его словам, девушка отвечала на прикосновения и поцелуи, а также помогла ему раздеться. Он опубликовал скриншоты переписки с активисткой, на которых можно увидеть, что после предполагаемого изнасилования она вместе с фотографом отбирала снимки для ретуши.
Марат Сафин подчеркнул, что фотография является главным делом его жизни, и добавил, что не стал бы рисковать своим трудом. В то же время Виктория Гуйвик не отказывается от своих обвинений. В своем аккаунте девушка публикует сообщения от других моделей, которые рассказывают, что тоже столкнулись с неподобающим поведением со стороны фотографа.
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Комментарии 21 
Теги:
Шоу-бизнес , Марат Сафин
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