Близкие Заворотнюк удивили поклонников

Откровенные и искренние слова близких Заворотнюк растрогали поклонников

Два месяца назад близкие актрисы Анастасии. Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь. С агрессивным заболеванием она борется с зимы прошлого года.

Когда Настя была еще здорова, она посещала Иерусалим с паломнической миссией. Об этом стало известно из сообщения близких актрисы.

"Молилась, подавала записочки. Помоги и укрепи, Госродь!", — сообщают из Иерусалима.

Близкие звезды благодарят всех, кто молятся за актрису. На странице, посвященной борьбе актрисы с заболеванием, близкие выразили поименную благодарность.

"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма святой Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме!".

Поклонники растрогались от слов благодарности близких Заворотнюк. Они считают, что молитвы обязательно помогут актрисе справиться с непростой болезнью.