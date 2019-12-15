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В мире

Откровенные и искренние слова близких Заворотнюк растрогали поклонников 

Экспресс газета 7 часов назад
Близкие Заворотнюк удивили поклонников
Фото: РИА Новости
Два месяца назад близкие актрисы Анастасии. Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь. С агрессивным заболеванием она борется с зимы прошлого года.
Когда Настя была еще здорова, она посещала Иерусалим с паломнической миссией. Об этом стало известно из сообщения близких актрисы.
"Молилась, подавала записочки. Помоги и укрепи, Госродь!", — сообщают из Иерусалима.
Близкие звезды благодарят всех, кто молятся за актрису. На странице, посвященной борьбе актрисы с заболеванием, близкие выразили поименную благодарность.
"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма святой Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме!".
Поклонники растрогались от слов благодарности близких Заворотнюк. Они считают, что молитвы обязательно помогут актрисе справиться с непростой болезнью.
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Теги:
Шоу-бизнес , Иерусалим
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