Садальский обозвал Волочкову рОботоспособной

Станислав Садальский разместил в инстаграме довольно обидный пост о Волочковой, снабдив его соответствующим коллажем.
«Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь — говорила Майя Плисецкая… Восхищаюсь рОботоспособностью Анастасии, она на сцене, как рыба в воде…» — написал он в микроблоге.
В нескольких строчках много подтекста.
Во-первых, актер вспомнил о возрасте Волочковой. Ей 43, и она все еще позиционирует себя звездой первой величины.
Во-вторых, ехидное сравнение с великой балериной, мягко говоря, не в пользу Анастасии.
В –третьих, «рОботоспособность» прямо указывает на отсутствие изящества и одухотворенности в номерах танцовщицы.
И вишенка на торте — «рыба в воде», коллаж. Станислав разместил рядом отфотошопленную до малоузнаваемости фотографию Волочковой и снимок скелета, якобы принадлежащего русалке.
Подписчики восприняли пост неоднозначно.
Некоторым он кажется забавным.
«Как рыба в воде!», «Смешно».
Другие недоумевают, как можно было сравнивать Плисецкую и Волочкову.
«Стас, извините, но Вас периодами заносит. Волочкова балерина в каком месте, извольте спросить?», «Вы серьезно?», «Причем здесь балет и Майя Плисецкая?»
Третьи резюмируют:
«Захарова — это балет, Волочкова это физкультура на сцене со своим шпагатом. А все остальное о личной жизни Волочковой даже обсуждать не хочется. Всем здоровья и удачи».