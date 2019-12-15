Садальский обозвал Волочкову рОботоспособной

«Восхищаюсь ее рОботоспособностью»: Садальский обсмеял Волочкову

Станислав Садальский разместил в инстаграме довольно обидный пост о Волочковой, снабдив его соответствующим коллажем.

«Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь — говорила Майя Плисецкая… Восхищаюсь рОботоспособностью Анастасии, она на сцене, как рыба в воде…» — написал он в микроблоге.

В нескольких строчках много подтекста.

Во-первых, актер вспомнил о возрасте Волочковой. Ей 43, и она все еще позиционирует себя звездой первой величины.

Во-вторых, ехидное сравнение с великой балериной, мягко говоря, не в пользу Анастасии.

В –третьих, «рОботоспособность» прямо указывает на отсутствие изящества и одухотворенности в номерах танцовщицы.

И вишенка на торте — «рыба в воде», коллаж. Станислав разместил рядом отфотошопленную до малоузнаваемости фотографию Волочковой и снимок скелета, якобы принадлежащего русалке.

Подписчики восприняли пост неоднозначно.

Некоторым он кажется забавным.

«Как рыба в воде!», «Смешно».

Другие недоумевают, как можно было сравнивать Плисецкую и Волочкову.

«Стас, извините, но Вас периодами заносит. Волочкова балерина в каком месте, извольте спросить?», «Вы серьезно?», «Причем здесь балет и Майя Плисецкая?»

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